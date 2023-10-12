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Deccal'in alametleri bir bir sıralandı! İşaretleri tüyler ürpertiyor! Deccal kimdir, ne anlama geliyor?

Peygamber Efendimiz (SAV), İslam inancına göre, ahir zamanın önemli bir figürü olan Deccal'in alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirerek, bu korkutucu varlığın özelliklerini açıklamıştır. Kıyametin yaklaştığına inanılan dönemde Deccal, İslam ve birçok diğer dindeki benzer figürlerle özdeşleştirilen bir şeytanı temsil eder. İşte tüyler ürperten belirtileri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 16:19
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Deccal’in alametleri bir bir sıralandı! İşaretleri tüyler ürpertiyor! Deccal kimdir, ne anlama geliyor?

Peygamber Efendimiz (SAV), İslam inancına göre, ahir zamanın önemli bir figürü olan Deccal'in alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirerek, bu korkutucu varlığın özelliklerini açıklamıştır. Deccal, kıyametin yaklaştığını simgeleyen önemli bir figür olarak kabul edilir. Peki Deccal kimdir, ne anlama geliyor?

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Deccal’in alametleri bir bir sıralandı! İşaretleri tüyler ürpertiyor! Deccal kimdir, ne anlama geliyor?

DECCAL NEDİR?

Rivayetlerde Deccalın çıkışı, kâinatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz (a.s.m.), ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır. "Hz. Adem'in yaratılışından itibaren kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccaldan daha büyük bir hadise (diğer bir rivayette daha büyük bir fitne) yoktur." buyurmakla da, onun tahribatının dehşet ve büyüklüğünü nazara vermiştir. Başka bir hadis-i şeriflerinde ise onun şerrinin şeytandan daha etkili olduğunu bildirirler.(2) S

adece Resûl-i Ekremin (a.s.m.) değil, istisnasız bütün peygamberlerin ümmetlerini ondan sakındırması, Firavunların, Nemrudların fitnesinin onun fitnesi yanında küçük kalacağına dikkatleri çekmek içindir.

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Deccal’in alametleri bir bir sıralandı! İşaretleri tüyler ürpertiyor! Deccal kimdir, ne anlama geliyor?

Deccal, Arapça bir kelimedir, "decl" kökünden gelir. Sözlüklerde verilen mânâya göre Deccal, "yalancı, hîlekâr; zihinleri, gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile bâtılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaşan müfsid ve mel'ûn bir kişidir." Bir hadis-i şerifte, özellikle onun, "yalancı, dalâlete sürükleyici" özelliğine dikkat çekilmiştir.

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Deccal’in alametleri bir bir sıralandı! İşaretleri tüyler ürpertiyor! Deccal kimdir, ne anlama geliyor?

Deccal, aldatıcı ve inkârcı, dehşetli fitne dolaplarını döndüren bir kimsedir. Fitnesinin en dehşetli tarafı, dinsizliğe dayalı bir sistem kurup insanları îmansız yaparak hem dünya, hem de ebedî hayatlarını mahvetmeye çalışmasıdır. O, ateizme, ahlâksızlığa, yalana dayanan saltanatını tek başına değil, kendisine gönül veren komitesiyle, temsil ettiği kâfirane ve münafıkâne sistemiyle birlikte yürütür.

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal'in özellikleri:

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Deccal’in alametleri bir bir sıralandı! İşaretleri tüyler ürpertiyor! Deccal kimdir, ne anlama geliyor?

1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

4- Deccalin karargahı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır.

Kaynak: Suyuti, Dibac ale'l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu'l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi'l-Fiten, 6/1149.

5- Deccalin karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak.

Kaynak: Suyuti, Dibac ale'l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu'l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi'l-Fiten, 6/1149.