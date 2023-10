Deccal’in alametleri bir bir sıralandı! İşaretleri tüyler ürpertiyor! Deccal kimdir, ne anlama geliyor?

1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.

4- Deccalin karargahı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır.

5- Deccalin karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak.

