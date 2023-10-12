12 Ekim 2023, Perşembe
Deccal'in alametleri bir bir sıralandı! İşaretleri tüyler ürpertiyor! Deccal kimdir, ne anlama geliyor?
Peygamber Efendimiz (SAV), İslam inancına göre, ahir zamanın önemli bir figürü olan Deccal'in alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirerek, bu korkutucu varlığın özelliklerini açıklamıştır. Kıyametin yaklaştığına inanılan dönemde Deccal, İslam ve birçok diğer dindeki benzer figürlerle özdeşleştirilen bir şeytanı temsil eder. İşte tüyler ürperten belirtileri...
Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 16:19
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