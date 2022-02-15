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Cüneyt Demiral Safiye Çallı’yı ikinci kez dolandırdı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı

Aylar önce türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya katılan Safiye Çallı, ikinci kez mağdur oldu. Mahkemelik olduğu Demiral tarafından evlilik vaadiyle kandırılan ve bir kez daha parasını kaptıran Safiye, canlı yayında yüzleşti. Cüneyt Demiral'ın sözleri Müge Anlı ve avukatı Rahmi Özkan'ı çileden çıkardı.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 13:07
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Cüneyt Demiral Safiye Çallı’yı ikinci kez dolandırdı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı

Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Kendisinden 15 yaş küçük Safiye Çallı'yı ikinci kez dolandıran Cüneyt Demiral'ın sözleri herkesi çileden çıkardı.

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Cüneyt Demiral Safiye Çallı’yı ikinci kez dolandırdı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı

Evlilik vaadiyle ikinci kez dolandırılan Safiye Çallı'ya iddiaların odağındaki türkücü Cüneyt Demiral'dan videolu yanıt geldi. "Beynini benden çek, ne yaparsan yap boşuna uğraşıyorsun. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapatıyorum, telefon numaramı da değiştiriyorum." diyen Cüneyt Demiral ayrıca Safiye'nin kendisini zorla aradığını ileri sürdü.

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Cüneyt Demiral Safiye Çallı’yı ikinci kez dolandırdı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı

MÜGE ANLI'YI ÇILDIRTTI

Cep telefonundan Safiye'nin görüntülü arama isteklerini gösteren türkücü Cüneyt Demiral Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

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Cüneyt Demiral Safiye Çallı’yı ikinci kez dolandırdı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı

"KADINCAĞIZIN YAKASINDAN, KESESİNDEN DÜŞ"

"Sen Safiye'nin sana olan zaafını kullanıyorsun, kimse salak değil! Bu sözlerin mahkeme için de güzel oldu" diyen Müge Anlı'nın ardından Avukat Rahmi Özkan da, "Hayırlı olsun nişanlanmışsın ama o yüzüğü takan bir delikanlı olarak da şu kadıncağızın yakasından sen düş, kesesinden düş" dedi.

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Cüneyt Demiral Safiye Çallı’yı ikinci kez dolandırdı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı

"ALMA MAZLUMUN AHINI..."

Safiye'nin eski eşi canlı yayına bağlandı, "Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" sözleri ile şoke etti.