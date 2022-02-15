15 Şubat 2022, Salı
Cüneyt Demiral Safiye Çallı’yı ikinci kez dolandırdı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı
Aylar önce türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya katılan Safiye Çallı, ikinci kez mağdur oldu. Mahkemelik olduğu Demiral tarafından evlilik vaadiyle kandırılan ve bir kez daha parasını kaptıran Safiye, canlı yayında yüzleşti. Cüneyt Demiral'ın sözleri Müge Anlı ve avukatı Rahmi Özkan'ı çileden çıkardı.
Giriş Tarihi: 15.02.2022 13:07
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