Cüneyt Demiral Safiye Çallı’yı ikinci kez dolandırdı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı

"KADINCAĞIZIN YAKASINDAN, KESESİNDEN DÜŞ"

"Sen Safiye'nin sana olan zaafını kullanıyorsun, kimse salak değil! Bu sözlerin mahkeme için de güzel oldu" diyen Müge Anlı'nın ardından Avukat Rahmi Özkan da, "Hayırlı olsun nişanlanmışsın ama o yüzüğü takan bir delikanlı olarak da şu kadıncağızın yakasından sen düş, kesesinden düş" dedi.