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Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in ağabeylerine bir de şimdi bakın

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı günümüzde hala büyük bir keyifle izleniyor. Çöpçüler Kralı, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşmıştır. Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in ağabeylerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi....

Giriş Tarihi: 17.09.2019 06:50 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 06:50
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Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in ağabeylerine bir de şimdi bakın

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR?

Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır.

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Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in ağabeylerine bir de şimdi bakın

Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

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Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in ağabeylerine bir de şimdi bakın

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

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Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in ağabeylerine bir de şimdi bakın

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

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Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in ağabeylerine bir de şimdi bakın

Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...