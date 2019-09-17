Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in ağabeylerine bir de şimdi bakın

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı günümüzde hala büyük bir keyifle izleniyor. Çöpçüler Kralı, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşmıştır. Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in ağabeylerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi....