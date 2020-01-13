Çöl altındaki Türk mucizesi! Gören hayran kalıyor...

Neredeyse Çin Seddi uzunluğunda olan Türk mucizesi görenleri hayran bırakıyor. Karız Kanalları, Orta Asya'da Turfan bölgesinde yapılmış yer altı su şebekesi sistemi. Dünya uygarlık tarihinin en önemli buluntularından biri. İşte 2 bin 200 yıl önce Türkler tarafından, çölün altına yapılan kanalla ilgili detaylar.

Giriş Tarihi: 13.01.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 12:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





