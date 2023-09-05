Çinli Lisha cinayetinde seri katliam izi! Kan donduran detaylar ortaya çıktı | 4 yıl sonra iki ceset daha...

ÜÇ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İstanbul'da dört yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü anlaşılan Çinli Lisha Yu'nun (31) takip edilip kaza süsü verildikten sonra zorla bir valiz içine konularak bagaja konulduğu ve Bilecik Söğüt'e bağlı Kızılsaray'da gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayetle ilgili Bakırköy 23.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bir sanık ise beraat etti.