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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Çin'in Covid-19 aşısında gönüllü olan Prof. Dr. Mustafa Gerek güzel haberi duyurdu! Aralık ayı itibariyle... Çin'in Covid-19 aşısında gönüllü olan Prof. Dr. Mustafa Gerek güzel haberi duyurdu! Aralık ayı itibariyle... Son dakika haberleri... Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aralık ayında Çin'den getirileceğini duyurduğu Covid-19 aşısında hangi gruplara öncelik verileceğini duyurdu. Öte yandan Prof. Dr. Gerek iki doz olarak uygulanan Çin'in Covid-19 aşısıyla ilgili yan etkilerinin olup olmadığı konusunda da açıklamalarda bulundu. Giriş Tarihi: 06.11.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 17:54
Türkiye'de
Faz 3 çalışmaları süren Çin aşısının gönüllü uygulamalarına da katılan Prof. Dr. Mustafa Gerek, 5 milyon dozluk aşının ilk uygulama alanının bulaştırmada en önde yer alan çalışma hayatındaki genç bireylere yapılacağını söyledi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Prof. Dr. Gerek, temel hedefin aktif iş hayatı içerisinde olan kişileri öncelikli aşılayarak, bulaşma yollarını ortadan kaldırmanın hedeflendiğini belirterek, "İşin doğrusunu tabii ki Sağlık Bakanımız ve sağlık kurullarımız biliyordur; ancak şu andaki görünen durum budur.
65 yaş üzerinin aşılanması belki daha sonraki dönemde söz konusu olacaktır. 65 yaş altında özellikle sağlık çalışanları, hizmet sektöründe ön planda çok kişiyle muhatap olan kişiler olmak kaydıyla bu aşıda belli gruplara öncelik verilecektir. Bu hastalığı yayan, bulaştıran önemli unsur, genç yaş grubudur.
Belli bir yaşa kadar, aktif çalışma hayatın içerisinde olan kişiler öncelikli olarak aşılanmak suretiyle bu salgının önüne geçilmek hedefleniyor" diye konuştu.
'HERHANGİ BİR YAN ETKİ HİSSETMEDİM'
Prof. Dr. Gerek, aşının her yaş grubuna uygulanabileceğini, özellikle risk grubunun daha belirgin olması kaydıyla aşının uygulanabileceğini ifade etti.