Çin'in Covid-19 aşısında gönüllü olan Prof. Dr. Mustafa Gerek güzel haberi duyurdu! Aralık ayı itibariyle...

Son dakika haberleri... Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aralık ayında Çin'den getirileceğini duyurduğu Covid-19 aşısında hangi gruplara öncelik verileceğini duyurdu. Öte yandan Prof. Dr. Gerek iki doz olarak uygulanan Çin'in Covid-19 aşısıyla ilgili yan etkilerinin olup olmadığı konusunda da açıklamalarda bulundu.