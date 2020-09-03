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04 Eylül 2020, Cuma
Haberler Galeri Çığlık atan mumyanın sırrı çözüldü! İşte 3 bin yıllık gizem...
Çığlık atan mumyanın sırrı çözüldü! İşte 3 bin yıllık gizem...
Yüzündeki ifade nedeniyle 'çığlık atan mumya' olarak anılan ve 3 yıldır gizemi çözülemeyen mumyanın sırrı ortaya çıktı. Bilim insanları mumyanın yüzündeki ifadenin nedenini açıkladı.
Giriş Tarihi: 03.09.2020 23:28