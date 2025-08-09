Yaşam

Çekpaslı saldırı! Fatih'te esnaf birbirine girdi

İstanbul Fatih'te, esnaf arasında küfürleşme sonucu çıktığı iddia edilen kavgada ortalık karıştı. Çekpas, tekme ve yumrukların atıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çekpaslı saldırı! Fatih'te esnaf birbirine girdi

İstanbul'un Fatih ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında esnaf olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Çekpaslı saldırı! Fatih’te esnaf birbirine girdi

İddiaya göre küfürleşmenin yaşanması üzerine taraflar birbirine girdi.

FATİH'TE ESNAF BİRBİRİNE GİRDİ!
Çekpaslı saldırı! Fatih’te esnaf birbirine girdi

Taraflardan biri çekpasla ile diğer tarafa saldırırken, ortamın gerilmesi sonucu kavga büyüdü.

Çekpaslı saldırı! Fatih’te esnaf birbirine girdi

Karşı taraftaki grup bir anda diğer tarafla tekme ve yumruklarla saldırınca ortalık karıştı.

Çekpaslı saldırı! Fatih’te esnaf birbirine girdi

Çevredekilerin panik yaşadığı kavga sonucu 2 kişi yaralandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çekpaslı saldırı! Fatih’te esnaf birbirine girdi

Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı.