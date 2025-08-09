Çekpaslı saldırı! Fatih’te esnaf birbirine girdi

İstanbul'un Fatih ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında esnaf olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. İddiaya göre küfürleşmenin yaşanması üzerine taraflar birbirine girdi. FATİH'TE ESNAF BİRBİRİNE GİRDİ! Taraflardan biri çekpasla ile diğer tarafa saldırırken, ortamın gerilmesi sonucu kavga büyüdü. Karşı taraftaki grup bir anda diğer tarafla tekme ve yumruklarla saldırınca ortalık karıştı. Çevredekilerin panik yaşadığı kavga sonucu 2 kişi yaralandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı.