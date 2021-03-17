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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz

Bunları duyunca çok şaşıracaksınız. Soğuk algınlığı ile C vitamini arasındaki ilişkinin doğrusuna çok şaşıracaksınız. Meğerse soğuk algınlığından korumuyormuş! Bazılarının doğru olduğundan eminsiniz ama yanılıyorsunuz. Meğer bu bilgilerin çoğunu yanlış biliyormuşuz! İşte ilginç bilgilerin doğrusu...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 01:34 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 01:39
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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz

Meğer bu bilgilerin çoğunu yanlış biliyormuşuz!

Çin Seddi Uzaydan Çıplak Gözle Görülebilir.

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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz

Çin Seddi çok büyük olabilir, fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir.

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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz

İnsan ürünü Uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır.

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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz

Timsah kovalaması durumunda zikzak yaparak kaçmak daha etkilidir.

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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz

Timsahlar karada çok nadir avlanırlar.