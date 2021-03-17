Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz Bunları duyunca çok şaşıracaksınız. Soğuk algınlığı ile C vitamini arasındaki ilişkinin doğrusuna çok şaşıracaksınız. Meğerse soğuk algınlığından korumuyormuş! Bazılarının doğru olduğundan eminsiniz ama yanılıyorsunuz. Meğer bu bilgilerin çoğunu yanlış biliyormuşuz! İşte ilginç bilgilerin doğrusu... Giriş Tarihi: 17.03.2021 01:34 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 01:39
Meğer bu bilgilerin çoğunu yanlış biliyormuşuz!
Çin Seddi Uzaydan Çıplak Gözle Görülebilir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çin Seddi çok büyük olabilir, fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir.
İnsan ürünü Uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır.
Timsah kovalaması durumunda zikzak yaparak kaçmak daha etkilidir.
Timsahlar karada çok nadir avlanırlar.