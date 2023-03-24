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Buzdolabındaki ceset! Önce taşla öldürdü sonra parçaladı | Kan donduran vahşet
Kan donduran olay dün sabah saatlerinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi. Birlikte yaşadığı Özbekistanlı uyruklu 40 yaşındaki Umıda Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koyan 61 yaşındaki Rıza Beler gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
Giriş Tarihi: 24.03.2023 12:35Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 12:35