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Buzdolabındaki ceset! Önce taşla öldürdü sonra parçaladı | Kan donduran vahşet

Kan donduran olay dün sabah saatlerinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi. Birlikte yaşadığı Özbekistanlı uyruklu 40 yaşındaki Umıda Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koyan 61 yaşındaki Rıza Beler gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Giriş Tarihi: 24.03.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 12:35
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Buzdolabındaki ceset! Önce taşla öldürdü sonra parçaladı | Kan donduran vahşet

İstanbul'da yaşanan olay, dün sabah saat 05.30 sularında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan bir dairede meydana geldi.

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Buzdolabındaki ceset! Önce taşla öldürdü sonra parçaladı | Kan donduran vahşet

Rıza Beler uzun süredir birlikte yaşadığı Umıda Tulyaganova'ya 17 bin liralık kredi çektiğini söyledi.

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Buzdolabındaki ceset! Önce taşla öldürdü sonra parçaladı | Kan donduran vahşet

İkili arasından kredi borcu ve önceki borçlar yüzünden tartışma çıktı. Rıza Beler tartışmanın ardından Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Beler, Umida'nın kestiği parçalarını ise çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu.

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Buzdolabındaki ceset! Önce taşla öldürdü sonra parçaladı | Kan donduran vahşet

Çiftin evinden gelen tartışma seslerini duyan komşuları polise bilgi verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini buzdolabına bulurken şüpheli Rıza Beler'i ise gözaltına aldı.

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Buzdolabındaki ceset! Önce taşla öldürdü sonra parçaladı | Kan donduran vahşet

YAKALANMAMAK İÇİN CESEDİ PARÇALARA AYIRIP ARALIKLARLA ÇÖPE ATMAYI PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı.