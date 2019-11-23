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Büyük ikramiyenin sahibi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren iddia

Türkiye'nin aylardır merak ettiği 70 milyonluk biletin sahibi olduğunu söyleyen kişi 326 gün sonra ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı tam bileti kendisinin aldığını söyleyen 60 yaşındaki A.A.üzerine adını yazıp imzasını attığı biletin evde çantasıyla birlikte kaybolduğunu öne sürdü.

Giriş Tarihi: 23.11.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 13:37
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Büyük ikramiyenin sahibi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren iddia

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı tam bileti kendisinin aldığını söyleyen 60 yaşındaki A.A, üzerine adını yazıp imzasını attığı biletin evde çantasıyla birlikte kaybolduğunu öne sürdü. Mahkemeye başvuran A.A. bileti getirene ödül vereceğini açıkladı.

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Büyük ikramiyenin sahibi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren iddia

39 GÜNÜ KALDI
Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 70 milyon liranın sahibi çıkmazsa 39 gün sonra hazineye devredilecek.

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Büyük ikramiyenin sahibi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren iddia

İstanbul Üsküdar'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı '7615536' numaralı tam bileti kendisinin aldığını iddia eden A.A., Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada evde çantanın içinde sakladığı biletin kaybolduğunu ve getirene ödül vereceğini açıkladı. 36'nın uğurlu sayısı olduğunu ve 1976 yılında da İstanbul'a geldiği için biletin rakamlarını aklında tuttuğunu söyleyen 8 çocuk babası A.A, bileti getireni hayatı boyunca rahat ettireceğini de vurguladı.

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Büyük ikramiyenin sahibi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren iddia

BİLETİ 27 ARALIK'TA ALDI
Güvenlik gerekçesiyle yüzünün gözükmesini ve adının açık olarak yazılmasını istemeyen talihli, DHA'ya yaptığı açıklamada, antika pazarını gezmek için 27 Aralık 2018 Perşembe günü Üsküdar'a geçtiğini ve bileti de o gün aldığını söyledi.

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Büyük ikramiyenin sahibi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren iddia

ANTİKA PAZARINA GİTTİ BİLET ALDI
Yakınlarını 15 gün arayla kaybettiği için psikolojisinin iyi olmadığını belirten A.A, "Yakın arkadaşım kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.