Büyük ikramiyenin sahibi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren iddia
Türkiye'nin aylardır merak ettiği 70 milyonluk biletin sahibi olduğunu söyleyen kişi 326 gün sonra ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı tam bileti kendisinin aldığını söyleyen 60 yaşındaki A.A.üzerine adını yazıp imzasını attığı biletin evde çantasıyla birlikte kaybolduğunu öne sürdü.
Giriş Tarihi: 23.11.2019 13:29Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 13:37