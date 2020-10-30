Bursa'nın Bağlı Köyü'nde hiç vaka görülmedi! Sırlarını A Haber’e anlattı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Bağlı Köyü'nde bugüne kadar hiç kovid-19 vakasına rastlanmadı. A Haber ekibi de o köye gitti, vatandaşlara mikrofon uzattı ve virüse yakalanmamanın sırrını sordu.