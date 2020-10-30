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Bursa'nın Bağlı Köyü'nde hiç vaka görülmedi! Sırlarını A Haber’e anlattı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Bağlı Köyü'nde bugüne kadar hiç kovid-19 vakasına rastlanmadı. A Haber ekibi de o köye gitti, vatandaşlara mikrofon uzattı ve virüse yakalanmamanın sırrını sordu.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 13:49
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Bursa'nın Bağlı Köyü'nde hiç vaka görülmedi! Sırlarını A Haber’e anlattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve beraberinde kısıtlamalar getiren koronavirüs vakasına Bursa'nın Bağlı Köyü'nde hiç rastlanmadı.

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Bursa'nın Bağlı Köyü'nde hiç vaka görülmedi! Sırlarını A Haber’e anlattı

600 kişinin yaşamının sürdürdüğü köyde yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.

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Bursa'nın Bağlı Köyü'nde hiç vaka görülmedi! Sırlarını A Haber’e anlattı

Hepsi kurallar uydu ve önlem aldı. Koronavirüs bu köye uğramadı.

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Bursa'nın Bağlı Köyü'nde hiç vaka görülmedi! Sırlarını A Haber’e anlattı

Köy Muhtarı, "Düğünlerimizi nişanlarımız bu salgından dolayı iptal ettik. Öce sağlımız dedik. Bunları daha sonra da yapabiliriz." dedi.

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Bursa'nın Bağlı Köyü'nde hiç vaka görülmedi! Sırlarını A Haber’e anlattı

Yaşlı amca, "Bursa'ya gitmiyoruz. Kalabalık yerlere girmiyoruz. Bu önlemleri alarak korunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.