Bulgaristan'dan Türkiye'yi sevindiren karar! 1 Şubat'ta devreye giriyor
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ülkeye girişlerde belge değişikliğine giden Bulgaristan'ın bu kararı Edirneli esnafı memnun etti. 1 Şubat'ta devreye girecek yeni kararla; kişilerden aşı kartı veya en fazla 72/48 saat önce yaptırılmış negatif sonuçlu PCR testi istenecek. Böylece her geçişte PCR testi zorunlu olmayacak.
Giriş Tarihi: 30.01.2022
12:46
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde düşük kalan aşılama oranı nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Kararla 20 Ocak tarihinden itibaren ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi de istenmeye başlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu karar, özellikle Edirne'ye gelen Bulgar turistleri etkiledi. Türkiye'den Bulgaristan'a geçiş sırasında istenen 600 liralık PCR testi, kente akının önünü kesti. Hafta sonları günlük 10 bini bulan Bulgar turist sayısı, 3 binlere kadar düştü. Hatta kentteki bazı esnaf kepenk indirdi.
1 ŞUBAT'TA KALKIYOR
Edirneli esnafı sevindiren haber ise Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Zorunlu PCR testinin her geçişte istenmeyeceği açıklandı. Konu ile ilgili Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı dün yayınladığı genelgeyle, Covid-19 salgını kapsamında Bulgaristan'a giriş önlemlerini gevşettiğini açıklamıştır.
Türkiye 'kırmızı' kategoride olup, 1 Şubat Salı günü hayata geçecek yeni uygulamaya göre, ülkemizden Bulgaristan'a yapılacak seyahatlerde; geçerli aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğini kanıtlayan belge veya en fazla 72 saat önce yaptırılmış negatif PCR testi ya da en fazla 48 saat önce yaptırılmış negatif hızlı antijen testi sonucu ibraz edilmesi yeterli olacaktır.
Bu belgelerden birisinin ibraz edilmesinin ülkeye giriş için şart olduğunu hatırlatmak isteriz" açıklaması yapıldı. Açıklamada ayrıca aşı sertifikasının son aşıdan 270 güne kadar belirtilmesi gerektiği ve eğer aşının geçerlilik süresi bitmesi durumda PCR testi isteneceği kaydedildi.