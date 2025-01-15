Bugün okul var mı, yok mu? 15 Ocak hangi illerde okullar tatil edildi? Edirne, Tekirdağ, İstanbul...

Yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden olurken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden gelecek açıklamalara odaklandı. Peki bugün okul var mı, yok mu?