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Bugün okul var mı, yok mu? 15 Ocak hangi illerde okullar tatil edildi? Edirne, Tekirdağ, İstanbul...

Trakya'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgedeki öğrenciler ve veliler, 15 Ocak Çarşamba günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden gelecek açıklamaları merakla bekliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 06:20
Bugün okul var mı, yok mu? 15 Ocak hangi illerde okullar tatil edildi? Edirne, Tekirdağ, İstanbul...

Yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden olurken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden gelecek açıklamalara odaklandı. Peki bugün okul var mı, yok mu?

Bugün okul var mı, yok mu? 15 Ocak hangi illerde okullar tatil edildi? Edirne, Tekirdağ, İstanbul...

Edirne'de Eğitime Kar Tatili

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verildi. İl merkezi ve diğer ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim yapılan okullarda kar tatili ilan edildi.

Bugün okul var mı, yok mu? 15 Ocak hangi illerde okullar tatil edildi? Edirne, Tekirdağ, İstanbul...

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının yollarda buzlanma riskini artırdığı belirtilerek, vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına bu önlemin alındığı vurgulandı. Açıklamada, "Taşımalı eğitim sisteminde yer alan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına tedbir alınmıştır. Uzunköprü'de ise tüm okullar tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bugün okul var mı, yok mu? 15 Ocak hangi illerde okullar tatil edildi? Edirne, Tekirdağ, İstanbul...

Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Valilik açıklamasında, kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerin teyakkuza geçtiği bilgisi paylaşıldı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, tuzlama ve yol açma çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü ifade edilirken, şu ana kadar kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi.

Bugün okul var mı, yok mu? 15 Ocak hangi illerde okullar tatil edildi? Edirne, Tekirdağ, İstanbul...

Meteoroloji'den Yoğun Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak Çarşamba günü için bazı bölgelerde yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Trakya genelinde etkisini sürdüren kar yağışının yanı sıra, buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Bugün okul var mı, yok mu? 15 Ocak hangi illerde okullar tatil edildi? Edirne, Tekirdağ, İstanbul...

Özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesi beklenirken, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Trakya genelinde kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.