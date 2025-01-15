15 Ocak 2025, Çarşamba
Bugün okul var mı, yok mu? 15 Ocak hangi illerde okullar tatil edildi? Edirne, Tekirdağ, İstanbul...
Trakya'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgedeki öğrenciler ve veliler, 15 Ocak Çarşamba günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden gelecek açıklamaları merakla bekliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 06:20