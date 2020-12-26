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Haberler Galeri Bugün marketler kaçta kapanıyor? 26 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nedir?

Bugün marketler kaçta kapanıyor? 26 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nedir?

Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Kovid-19 salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında marketler belirli saatler aralığında çalışıyor. Market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, A101, ŞOK, BİM ve Migros gibi marketlerin çalışma saatlerini araştırıyorlar. Koronavirüs genelgesi ile market çalışma saatleri belli oldu. Peki, bugün marketler kaçta kapanıyor? 26 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaça kadar açık? İşte marketlerin hafta sonu çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 16:18
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Bugün marketler kaçta kapanıyor? 26 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nedir?

Bugün marketler kaçta kapanıyor? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamada vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli tüm tedbirler alındı. Buna göre, market ve bakkallar cumartesi ve pazar günleri belirli saatlerde açık olacak. Peki, bugün marketler kaçta kapanıyor? 26 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nedir? İşte haberin detayları...

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Bugün marketler kaçta kapanıyor? 26 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nedir?

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market ve bakkallar 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

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Bugün marketler kaçta kapanıyor? 26 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nedir?

KISITLAMADAN KİMLER MUAF OLACAK?

İstisna kapsamında olduğunu belgelemek şartıyla şu kişi ve yerler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak:

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Bugün marketler kaçta kapanıyor? 26 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nedir?

"TBMM üye ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanı, liman, sınır kapısı, gümrük, kara yolu, huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezi, PTT) ve çalışanları ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Türk Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetler ile buralarda görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Türk Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

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Bugün marketler kaçta kapanıyor? 26 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nedir?

üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,