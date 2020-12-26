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Bugün marketler kaçta kapanıyor? 26 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nedir?
Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Kovid-19 salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında marketler belirli saatler aralığında çalışıyor. Market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, A101, ŞOK, BİM ve Migros gibi marketlerin çalışma saatlerini araştırıyorlar. Koronavirüs genelgesi ile market çalışma saatleri belli oldu. Peki, bugün marketler kaçta kapanıyor? 26 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaça kadar açık? İşte marketlerin hafta sonu çalışma saatleri...
Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 16:18
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