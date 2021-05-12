Bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

Arefe günü kargolar açık mı? Kargo siparişi veren ya da verecek olan vatandaşlar, Arefe günü yani bugün kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. Arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle en çok merak edilenlerden biri de kargo şirketleri oldu. Peki, bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras ve PTT Kargo açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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