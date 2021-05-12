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Haberler Galeri Bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

Bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

Arefe günü kargolar açık mı? Kargo siparişi veren ya da verecek olan vatandaşlar, Arefe günü yani bugün kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. Arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle en çok merak edilenlerden biri de kargo şirketleri oldu. Peki, bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras ve PTT Kargo açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 11:14
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Bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

Bugün kargolar açık mı? Arefe günü kargoların çalışma saatleri nasıl olacak? Kargo şirketlerinde işleri olan vatandaşlar, Arefe gününde kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Bu sebeple internet üzerinde konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras Kargo açık mı, kapalı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de yarım gün yani öğlene kadar hizmet verecek.

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Bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

KARGO ŞİRKETLERİ BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketleri resmi tatil günlerinde çalışmıyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı boyunca kargolar kapalı olacak. Bayram boyunca kargo şirketleri kapalı olacağı için gönderiler bayramdan sonra gönderilecek.

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Bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Kargo şirketleri tarafından yapılan açıklamaya göre, kargoların çalışma saatleri şu şekilde:

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Bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi: 08.30- 17.00 (Öğle arası: 12.30- 13.30)

* PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.