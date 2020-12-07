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Bu fırsat kaçmaz! BİM'den indirim sürprizi! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM'de yarın neler var? BİM salı kampanyaları neler? BİM marketlerin heyecanla beklenen salı kampanyaları açıklandı. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor. Antep fıstığı, siyah çay, bidon peynir, kuru sele siyah zeytin, pekmez, çikolata, gofret, turşu çeşitleri gibi farklı farklı ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte İşte BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 17:31
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