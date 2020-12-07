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Haberler Galeri Bu fırsat kaçmaz! BİM'den indirim sürprizi! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bu fırsat kaçmaz! BİM'den indirim sürprizi! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de yarın neler var? BİM salı kampanyaları neler? BİM marketlerin heyecanla beklenen salı kampanyaları açıklandı. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor. Antep fıstığı, siyah çay, bidon peynir, kuru sele siyah zeytin, pekmez, çikolata, gofret, turşu çeşitleri gibi farklı farklı ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte İşte BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 17:31
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Bu fırsat kaçmaz! BİM'den indirim sürprizi! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM salı kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, salı kampanyalarını duyurdu. Güncel indirimlere sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu fırsat kaçmaz! BİM'den indirim sürprizi! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Antep Fıstığı Jumbo

• 400 g

  • 3
  • 15
Bu fırsat kaçmaz! BİM'den indirim sürprizi! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Tirebolu 42
Siyah Çay

• 1000 g

  • 4
  • 15
Bu fırsat kaçmaz! BİM'den indirim sürprizi! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Kebir
Bidon Peynir

• 750 g

  • 5
  • 15
Bu fırsat kaçmaz! BİM'den indirim sürprizi! 8 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bağcı
Kuru Sele Siyah Zeytin

• 400 g