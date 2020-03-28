Bu besinlerin fazlası beyni öldürüyor! İşte beyni hasta eden besinler listesi

Beyin sağlığımız için tüketmemiz gereken besinler kadar tüketmememiz gereken besinler de vardır. Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? İşte gün içerisinde severek tükettiğimiz ancak beynimizi zehirleyen besinler...