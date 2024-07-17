Bozayı sürüdeki koyuna saldırdı! O ilimizde korku dolu anlar

AYI ÇOBANA SALDIRDI! İKİSİ DE ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Olur Hükam köyünde Çobanlık yapan 5 çocuk babası Fatih İlhan (44) öğle saatlerinde Vank deresinde koyunları otlatırken beyaz ayı ile karşılaştı.