Bozayı sürüdeki koyuna saldırdı! O ilimizde korku dolu anlar

Ardahan'da bir bozayı, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bölgesine gitti. Bölgede bir süre yiyecek arayan ayı daha sonra Necmettin Işık'a ait sürüdeki koyuna saldırıp yaraladı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. AYI ÇOBANA SALDIRDI! İKİSİ DE ÖLDÜ Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Olur Hükam köyünde Çobanlık yapan 5 çocuk babası Fatih İlhan (44) öğle saatlerinde Vank deresinde koyunları otlatırken beyaz ayı ile karşılaştı. Çoban kendisine saldıran beyaz ayıyı av tüfeği ile vurdu. Yaralı ayı çobana saldırmaya devam etti. Vücudunun muhtelif bölgeleri parçalanan çoban hayatını kaybetti. Yaralı beyaz ayı da bölgede dere içerisinde ölüsü bulundu. Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor. Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor. Sürükleyerek kafesine götürdüğü adamı ısırmaya ve yemeye devam eden ayı ya en sonunda bir kadın sopası ile müdahele ediyor ve adamı ayının dişleri arasından kurtarıyor. Videoda adamın canlı ama ağır yaralı olarak kurtarıldığı görülüyor. Ayının ve adamın durumu hakkında açıklama yok fakat görüntüler YouTube tarafından yetişkin içerin sansürü ile yayınlanıyor. 1 yıl suda beklemiş geyik kafası. Yavru file darbeyi indiren buffalo. Çıngıraklı yılanı öldüren kaplumbağa. Güney Afrika'da bir doğa rezervinde üç aslanla karşılaşan bal porsuklarının cesareti görenleri hayrete düşürdü. Kaçmak yerine, aslanlara kafa tutan porsukları çevredikiler tarafından işte böyle kaydedildi. Kayaların arasında sıkışıp ölen bir geyik. Kenya'da fotoğrafçı Eric Baccega tarafından çekilen bu fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü. Bufalo sürüsünün saldırısına uğrayan yalnız aslan neye uğradığını şaşırdı. İntikam almak için hep birlikte hareket ederek aslanı köşeye sıkıştıran sürü fotoğrafçı tarafından böyle görüntülendi. Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kurupınar mevkisinde, anne tilki ile 6 yavrusunun birlikte geçirdiği anlar kameralara yansıdı. Anne tilki, yavrularını sabah ve akşam saatlerinde yuvanın dışına çıkararak, onlarla oynuyor. Anne tilki, tehlike anında ise yavrularıyla yuvaya giriyor. Anne tilki ile 6 yavrusunun birlikte geçirdiği anlar kameralara yansıdı. 7 üyeli tilki ailesini her gün keyifle izlediğini belirten Beycan Onat, 'Evimin karşısında her gün 7 tilkinin oynamasını büyük mutlulukla izliyorum. Yiyecekler veriyorum. Bazen tavuklarımı da götürüyorlar; ama helali hoş olsun. Onların o mutlu ve keyifli anlarını izlemek çok güzel' dedi. Hindistan'da çekilen fotoğrafta, dağın zirvesinde yer alan uçurumun kenarında keçi gibi ilerleyen filler görüntülendi. İnanılmaz kareye giren üç Asya fili, otlamak için bir dağın zirvesine çıkmış ve patikadan ilerliyor. Yalnızca dağcıların tırmandığı bölgede görülen filleri kadraja alan kişi, grafiker Santhosh Palaniswamy. Fotoğrafçı, 'Dağa kuş gözlemi için gitmiştim ancak sarp yamaçta otlayan 11 fil gördüm. Yalnızca filler nasıl tepelere tırmanıyor diye merak ettim. Dengelerini nasıl sağlıyorlar, hiçbir fikrim yok' diyerek yaşadıklarını anlattı. Palaniswamy'nin ifadesine göre, filler uçurumun kenarında keçi gibi tırmanıyorlardı. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2 aydan bu yana çayın ortasında tek başına görülen balıkçıl kuşu fotoğrafçıların ve meraklıların ilgi odağı haline geldi.Ova mevkiinde yaklaşık 2 aydan bu yana Koca çayın ortasında tek başına aynı yerde görülen balıkçıl kuşu, meraklıların ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Fotoğrafçılar çayın ortasında gezinerek balıklarla karnını doyuran balıkçıl kuşunu köprüden rahatlıkla görüntüleyerek fotoğraf albümlerine yeni resimler ekliyorlar. Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Ali Köse, ilçede aynı mevkilerde son 3 yıldan beri görülen ve herkesin ilgisini çeken balıkçıl kuşunun Koca Çay'ın ortasında yakaladığı balıklarla ya da sazlılardaki kurbağalarla beslendiğini söyledi. İşte vahşi doğada eşine çok nadir rastlanan bir fotoğraflar... İtalya'da karşıdan karşıya adetan uçarak geçen geyik araç kamerasına böyle takıldı. Bir yılana öğle yemeği olmak üzere olan kertenkelenin hayatta kalma mücadelesi böyle görüntülendi. Kaliforniyalı Bryan Snyder adlı fotoğrafçının çektiği görüntülerde yılan tarafından yutulmak üzeren olan bir kertenkele görülüyor. Yılanın ağzının içinde olan kertenkele son onda yılanın vücuduna böyle kenetleniyor. Fotoğrafçının anlattığına göre göre kertenkelinin tüm bu mücadelesi başarırız olmuş ve yılana öğle yemeği olmaktan kurtulamamış. Jason Ward'un Twitter'da paylaştığı fotoğrafta bir ağaçkakan üzerinde 'otostop yapan' gelincik görülüyordu. Uzaktan bakınca olay böyle görünüyor ama, aslında fotoğrafın hikayesi çok başkaydı. Küçük bir gelinciğin Avrupa ağaçkakanı üzerinde uçtuğu fotoğraf, Londra'da yaşayan ve hobi olarak fotoğraf çeken Martin Le-May tarafından çekilmişti. Fotoğrafta kuşun yüzündeki panik ifadesini fark etmek mümkün. Zira kuşun üzerinde seyahat eder gibi görünen gelincik, aslında onu yemeye çalışıyordu. Fotoğraf Londra'nın doğusundaki Hornchurch Country Parkı'nda çekilmişti. Business Insider'a konuşan Le-May o sırada eşiyle parkta yürüyüş yaptığını ve bir anda panik halindeki kuşun feryadını duyduklarını söyledi. Arka arkaya fotoğraflar çeken Le-May, gelincik ve ağaçkakan arasındaki mücadeleyi böyle görüntüledi. Le-May'in ifadesine göre gelincik bir ara Le-May ve eşini fark etti ve dikkati dağıldı. Ağaçkakan da bu anı değerlendirip kaçmayı başardı. Bu fotoğraflar 46 yaşındaki rehber ve yaban hayat fotoğrafçısı Hibe Atkinson tarafından Güney Afrika'da çekildi... Botsvana Chobe Nehri üzerinde çekilen bu görüntüler alışılmışın dışında bir aslan su aygırı profili çiziyor... Aç su aygırı aslana, yemeğin onun olduğunu haykırırcasına anlatmaya çalışıyor... Bu kareler geçtiğimiz günlerde Masai Mara'da fotoğrafçı Greg du Toit tarafından çekildi... Buldukları bir pangolin'i akşam yemeği için değerlendirmek isteyen aslan yavruları bu avlarında pek başarılı olamadılar... Onu ısırmaya çalışan yavru aslanlar, pangolinle bir süre oynadıktan sonra pes ettiler... Tehlike anlarında kafasını kuyruğunun altına saklayan pangolinler kendilerini böylece korumuş oluyor... Polonya'da bir hayvanat bahçesinde şaşkınlık veren bir olay yaşandı... Bir aslan yavru aslanı boğazından yakaladı ve öldürene kadar bırakmadı... Aslanlar hayvanat bahçesinin 60. yılı nedeniyle Gdansk, kuzey-doğu Polonya'da bir şehir hayvanat bahçesine getirilmişti. Erkek aslan dişi aslanları önce aşağı kovaladı... Daha sonra dişi yavru aslana saldırıp onu öldürdü. Botsvana'daki Kwando vahşi yaşam parkında bir aslan sürüsüne kafa tutan bal porsuğu cesir bir mücadele gücü gösterdi. Açık alanda aslan sürüsüne yakalanan bal porsuğu, etrafını çeviren aslanlarla tam 30 dakika boyunca mücadele etti. Bu süre içerisinde aslan sürüsünü zaman zaman kovalayan bal porsuğu, en sonunda teslim olmak zorunda kaldı. Genç dişi aslan porsuğu kaptığı gibi götürdü. Yaban hayatı fotoğrafçısı Kathleen Reeder Güney Afrika'da aslanları izlerken ilginç bir anı yakaladı. Su içen aslanlar timsahın saldırısına ağradı. Göletten fırlayan timsah bir aslanı ayağından yakaladı. Yaşanan mücadelede aslan ayağını kurtarmayı başardı. Kuzey Tanzanya'daki Serengeti düzlüklerinde yaşanan ilginç anlar kameralara böyle takıldı. Öfkeli filin gazabına uğrayan aslan kurtuluşu ağaca çıkmakta buldu. Ancak kızgın fil vazgeçecek gibi değildi. Fil, kendi topraklarını giren aslanı bir ağaçta böyle sıkıştırdı. Yaşanan bu anları bölgede safari yapan fotoğrafçılar kare kare görüntüledi.. İşte o aslanın sonu... Vahşi doğada eşine çok nadir rastlanan bir durum Kenya'daki Meru Ulusal Parkı'nda yaşandı. Bölgede gezintiye çıkan turistler tarafından çekilen görüntüde, dişi aslanın küçük bir buzağıyı kovaladığı görülüyor. Buzağı ile adeta oyun oynayan dişi aslan, bir anda yavruyu yemekten vazgeçiyor. O andan sonra yaşanlara görüntüyü çekenler bile inanamıyor.. Bu yakınlaşmanın ardından dişi aslan, yavruyu yemeye çalışan başka bir aslana karşı buzağıyı koruyor.