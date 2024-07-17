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Bozayı sürüdeki koyuna saldırdı! O ilimizde korku dolu anlar

Ardahan'da yiyecek arayan bozayı sürüdeki koyuna saldırdı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İşte o görüntüler...

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.07.2024 09:01 Güncelleme: 17.07.2024 09:03
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Bozayı sürüdeki koyuna saldırdı! O ilimizde korku dolu anlar

Ardahan'da bir bozayı, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bölgesine gitti.

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Bozayı sürüdeki koyuna saldırdı! O ilimizde korku dolu anlar

Bölgede bir süre yiyecek arayan ayı daha sonra Necmettin Işık'a ait sürüdeki koyuna saldırıp yaraladı.

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Bozayı sürüdeki koyuna saldırdı! O ilimizde korku dolu anlar

Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.


Drone ile takip edilen ayı bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

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Bozayı sürüdeki koyuna saldırdı! O ilimizde korku dolu anlar

AYI ÇOBANA SALDIRDI! İKİSİ DE ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Olur Hükam köyünde Çobanlık yapan 5 çocuk babası Fatih İlhan (44) öğle saatlerinde Vank deresinde koyunları otlatırken beyaz ayı ile karşılaştı.

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Bozayı sürüdeki koyuna saldırdı! O ilimizde korku dolu anlar

Çoban kendisine saldıran beyaz ayıyı av tüfeği ile vurdu. Yaralı ayı çobana saldırmaya devam etti. Vücudunun muhtelif bölgeleri parçalanan çoban hayatını kaybetti.