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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Bodrum'da milyonluk tekne karaya vurdu Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 1,5 milyon lira değerindeki yelkenli tekne karaya vurdu, kuruyük gemileri Bodrum'a sığındı, Bodrum-Datça arası feribot seferleri ise iptal edildi. Giriş Tarihi: 16.03.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:44 Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve yer yer tam fırtına uyarısı sonrasından fırtına Bodrum'da etkili olmaya başladı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Batı ve güneybatı yönlerinden esen fırtına, ilçede günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Fırtınanın şiddetiyle balıkçı kayıklarının su aldığı görüldü.
TURGUTREİS SAHİLİNE VURDU Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla birlikte Turgutreis açıklarında tonozda bağlı 12 metre uzunluğundaki yelkenli, halatının kopmasıyla karaya sürüklendi. Karaya oturan yelkenliyi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yürüyüş yolunun bulunduğu bölgede karaya vuran yelkenlinin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu öğrenildi.