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Bodrum'da milyonluk tekne karaya vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 1,5 milyon lira değerindeki yelkenli tekne karaya vurdu, kuruyük gemileri Bodrum'a sığındı, Bodrum-Datça arası feribot seferleri ise iptal edildi.

Giriş Tarihi: 16.03.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:44
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Bodrum'da milyonluk tekne karaya vurdu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve yer yer tam fırtına uyarısı sonrasından fırtına Bodrum'da etkili olmaya başladı.

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Bodrum'da milyonluk tekne karaya vurdu

Batı ve güneybatı yönlerinden esen fırtına, ilçede günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Fırtınanın şiddetiyle balıkçı kayıklarının su aldığı görüldü.

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Bodrum'da milyonluk tekne karaya vurdu

TURGUTREİS SAHİLİNE VURDU
Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla birlikte Turgutreis açıklarında tonozda bağlı 12 metre uzunluğundaki yelkenli, halatının kopmasıyla karaya sürüklendi. Karaya oturan yelkenliyi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.


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Bodrum'da milyonluk tekne karaya vurdu

Yürüyüş yolunun bulunduğu bölgede karaya vuran yelkenlinin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

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Bodrum'da milyonluk tekne karaya vurdu