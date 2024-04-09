Bitlis Nemrut Dağı’nda 6 metre karla mücadele

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' bulunan 2 bin 134 rakımlı Nemrut Krater Gölü eşsiz doğası, endemik bitki türleri, sıcak -soğuk gölleri ile adeta bir doğa harikası. Ziyaretçilerin bu mevsimde de Nemrut Krater Gölüne gidebilmesi için yolun açılması bekleniyor.