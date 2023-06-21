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Haberler Galeri Bir tepsisi şipşak hazır olan pide tarifi! Oklava, merdane derdi yok! Herkesin yapabileceği lezzet şöleni...

Bir tepsisi şipşak hazır olan pide tarifi! Oklava, merdane derdi yok! Herkesin yapabileceği lezzet şöleni...

Çayınızın yanına çok yakışacak bu pratik ve kolay pide tarifi adeta vazgeçilmeziniz olacak. Oklava ya da merdane derdi olmadan kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif kendinize zaman ayırmanıza yardımcı olacak. Ayrıca yiyenlere lezzet şöleni yaşatan bu tarif için peşinizden koşacaklar. İşte fırından sıcak sıcak damağınıza yapışacak o lezzetli tarif...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023 07:37
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Bir tepsisi şipşak hazır olan pide tarifi! Oklava, merdane derdi yok! Herkesin yapabileceği lezzet şöleni...

Çayınızın yanına çok yakışacak bu pratik ve kolay pide tarifi adeta vazgeçilmeziniz olacak. Oklava ya da merdane derdi olmadan kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif kendinize zaman ayırmanıza yardımcı olacak. Ayrıca yiyenlere lezzet şöleni yaşatan bu tarif için peşinizden koşacaklar. İşte fırından sıcak sıcak damağınıza yapışacak o lezzetli tarif...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir tepsisi şipşak hazır olan pide tarifi! Oklava, merdane derdi yok! Herkesin yapabileceği lezzet şöleni...

Çay saatlerinize çok yakışacak harika bir tarifle karşınızdayız! Peynirli kapalı pide tarifiyle mutfakta kolay ve pratik bir şekilde lezzetli pideler hazırlayabilirsiniz. İşte tarifimiz:

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Bir tepsisi şipşak hazır olan pide tarifi! Oklava, merdane derdi yok! Herkesin yapabileceği lezzet şöleni...

MALZEMELER:

*1 şişe maden suyu

*1 paket kuru maya

*1 yemek kaşığı toz şeker

*1 tatlı kaşığı tuz

*1 çay bardağı yoğurt

*1 çay bardağı sıvıyağ

*Aldığı kadar un

*Arasına sürmek için margarin

*İçi için lor peyniri

*Üzeri için yumurta sarısı

*1 tatlı kaşığı süt

*Çörek otu

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Bir tepsisi şipşak hazır olan pide tarifi! Oklava, merdane derdi yok! Herkesin yapabileceği lezzet şöleni...

YAPILIŞI:

Muhteşem pide tarifimiz için hamur yoğurma kabını alıyoruz. İçine maden suyu ve kuru mayayı ekleyip tel çırpıcıyla iyice karıştırıyoruz. Ardından üzerine toz şeker, tuz, yoğurt ve sıvıyağı ekleyip karıştırıyoruz. Son olarak unu ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde ediyoruz. Yoğurduğumuz hamuru en az 40 dakika mayalanmaya bırakıyoruz.

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Bir tepsisi şipşak hazır olan pide tarifi! Oklava, merdane derdi yok! Herkesin yapabileceği lezzet şöleni...

Mayalanan hamuru tezgaha alıp 8 eşit bezeye bölüyoruz. Her bir bezeye oda sıcaklığında yumuşamış, tepeleme bir tatlı kaşığı margarin sürüyoruz. Ardından iki bezeyi alıyoruz ve büyük bir servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz, üzerine margarin sürerek bezeleri birleştiriyoruz. Yarım ay şeklinde katlayıp içerisine lor peyniri koyarak kenarlarını kapatıyoruz.