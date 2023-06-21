Bir tepsisi şipşak hazır olan pide tarifi! Oklava, merdane derdi yok! Herkesin yapabileceği lezzet şöleni...

Çayınızın yanına çok yakışacak bu pratik ve kolay pide tarifi adeta vazgeçilmeziniz olacak. Oklava ya da merdane derdi olmadan kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif kendinize zaman ayırmanıza yardımcı olacak. Ayrıca yiyenlere lezzet şöleni yaşatan bu tarif için peşinizden koşacaklar. İşte fırından sıcak sıcak damağınıza yapışacak o lezzetli tarif...