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Haberler Galeri BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 4 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 4 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. BİM marketlerin 4 Mayıs 2021 tarihli aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın kampanyalarında bakım ürünleri dikkat çekiyor. Yüz bakım kremi, kömür peeling, yüz temizleme köpüğü, biome micellar su, makyaj temizleme mendili, küvet organizerli banyo seti, boya seti, seyahat seti, cilt maskesi, yüz temizleme fırçası gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 4 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.05.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 17:29
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BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 4 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

BİM 4 Mayıs 2021 aktüel kataloğu için bekleyiş sona erdi. Markete gitmeden önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar haftanın kampanyalarını araştırıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olcak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 4 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 4 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Nivea Yüz Bakım Kremi

• Kırışıklık karşıtı
• 50 ml

Garnier
Kömür Peeling

• 150 ml

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BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 4 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Yüz Temizleme Köpüğü

• 150 ml

Biome Micellar Su

• 400 ml

Makyaj Temizleme Mendili

• 3x20 Adet

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BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 4 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Küvet Organizerli Banyo Seti

• 1 adet kese
• 1 adet lif

Boya Seti

Seyahat Seti

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  • 11
BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 4 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Cilt Maskesi

• 3x15 ml

Yüz Temizleme Fırçası

Yeşim Taşı Yüz Masaj Aleti

Konjac Makyaj Temizleme Süngeri