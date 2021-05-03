BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 4 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. BİM marketlerin 4 Mayıs 2021 tarihli aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın kampanyalarında bakım ürünleri dikkat çekiyor. Yüz bakım kremi, kömür peeling, yüz temizleme köpüğü, biome micellar su, makyaj temizleme mendili, küvet organizerli banyo seti, boya seti, seyahat seti, cilt maskesi, yüz temizleme fırçası gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 4 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.05.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 17:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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