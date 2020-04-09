BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin cuma günü indirimleri sürprizlerle dolu. Buharlı ütü, elektrikli süpürge, erkek bakım seti, saç kurutma makinesi, çok amaçlı yatak örtüsü, silikon elyaf yastık, ayakkabı, terlik gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerin cuma günü sürprizlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...