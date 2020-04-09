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Haberler Galeri BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin cuma günü indirimleri sürprizlerle dolu. Buharlı ütü, elektrikli süpürge, erkek bakım seti, saç kurutma makinesi, çok amaçlı yatak örtüsü, silikon elyaf yastık, ayakkabı, terlik gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerin cuma günü sürprizlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 18:10
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BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM indirimleri neler? Her hafta salı ve cuma günleri aktüel ürünleri satışa çıkaran BİM marketlerin cuma günü indirimleri belli oldu. Elektronik ve ev ürünlerinin yer aldığı katalogdaki indirimli ürünler listesini sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

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BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Cyclone Elekrikli Süpürge

• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı
• Yüksek performanslı yeni süpürge ucu

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BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Tefal
Buharlı Ütü

• 140 gr şok buhar
• 35 gr/dk sürekli buhar

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BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Braun
Erkek Bakım Seti

• Kısa ve orta ila uzun sakal kırpma
• Tamamen yıkanabilir başlık ve taraklar, keskin bıçaklar

Fakir
Saç Kurutma Makinesi Frida

• 2 farklı hız ayarı
• 3 farklı sıcaklık ayarı

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BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Fakir
Saç Düzleştirici

• Saçın elektriklenmesini ve yıpranmasını önleyen seramik kaplı plakalar
• 360° döner kablo