BİM'den sporculara özel ürünler! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda sporculara özel birçok ürün yer alıyor. Eliptik bisiklet, termos, sport blender ve sürahi, sporcu montu, spor çantası gibi birçok ürün bu katalogda birleştirildi. Öte yandan züccaciye, tekstil ve oyuncak çeşitleri gibi ürünler de bu katalogda bulunuyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 17:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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