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Haberler Galeri BİM'den sporculara özel ürünler! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

BİM'den sporculara özel ürünler! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda sporculara özel birçok ürün yer alıyor. Eliptik bisiklet, termos, sport blender ve sürahi, sporcu montu, spor çantası gibi birçok ürün bu katalogda birleştirildi. Öte yandan züccaciye, tekstil ve oyuncak çeşitleri gibi ürünler de bu katalogda bulunuyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 17:45
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BİM'den sporculara özel ürünler! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

BİM'de cuma indirimleri belli oldu. BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler bulunuyor. Spor aletlerinden oyuncak çeşitlerine çeşit çeşit ürünler bu hafta müşterilerin beğenisine sunulacak. BİM cuma kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de cuma kampanyaları neler? İşte BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den sporculara özel ürünler! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet

• Hız, zaman, mesafe, kalori, nabız gibi tüm bilgileri sıra ile görme seçeneği
• Elden nabız ölçer
• Gerçek manyetik
• Net: 30.1 kg Brüt: 27.6 kg
• Disk Ağırlığı: 5 kg

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BİM'den sporculara özel ürünler! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

Stanley
Outdoor Termos 1.3 Litre

• Paslanmaz çelik iç hazne
• Çift duvar yalıtımlı

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BİM'den sporculara özel ürünler! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

Fakir
Sport Blender ve Sürahi

• Kompakt & ergonomik tasarım
• Tek tuşla çalışma özelliği

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BİM'den sporculara özel ürünler! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

NorthPacific
Sporcu Montu

• M-L-XL beden
• Hava almayı sağlayan file