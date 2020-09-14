BİM'den salı gününe özel sürpriz ürünler! 15 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 15 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin salı günü kampanyaları belli oldu. Kuruyemiş, meşrubat ve atıştırmalık ürünlerin yer aldığı salı günü kampanyalarını sayfamızda derledik. BİM marketlerin bu haftaki kampanyalarını ahaber.com.tr'den inceleyebilirsiniz. Peki, bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte 15 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 17:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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