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Haberler Galeri BİM'den salı gününe özel sürpriz ürünler! 15 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'den salı gününe özel sürpriz ürünler! 15 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 15 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin salı günü kampanyaları belli oldu. Kuruyemiş, meşrubat ve atıştırmalık ürünlerin yer aldığı salı günü kampanyalarını sayfamızda derledik. BİM marketlerin bu haftaki kampanyalarını ahaber.com.tr'den inceleyebilirsiniz. Peki, bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte 15 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 17:43
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BİM'den salı gününe özel sürpriz ürünler! 15 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin 15 Eylül 2020 kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Antep fıstığı, ince kabuklu kavrulmuş badem, kavrulmuş iç fındık, karışık kuruyemiş, 3'lü karışık kuru meyve ve kuruyemiş, böğürtlen, çiğ karışım, meyve barı, buzlu çay gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, bu hafta BİM marketlerin salı kampanyaları neler? İşte güncel indirimler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den salı gününe özel sürpriz ürünler! 15 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Simbat Jumbo Antep Fıstığı

• 400 g

  • 3
  • 18
BİM'den salı gününe özel sürpriz ürünler! 15 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Simbat
İnce Kabuklu Kavrulmuş Badem

• 400 g

  • 4
  • 18
BİM'den salı gününe özel sürpriz ürünler! 15 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Fiskobirlik
Kavrulmuş İç Fındık Vakumlu

• Giresun
• 400 g

  • 5
  • 18
BİM'den salı gününe özel sürpriz ürünler! 15 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Simbat
Karışık Kuruyemiş

• 250 g