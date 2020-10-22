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Haberler Galeri BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 23 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 23 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

BİM'de yarın hangi ürünler olacak? 23 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin sürpriz kampanyaları belli oldu. Bu hafta en çok dikkat çeken ürünler arasında tekstil ürünleri yer alıyor. Öte yandan züccaciye ve oyuncak çeşitleri de katalogda yer alan ürünler arasında. BİM'de yarın hangi ürünlerin olacağı şimdiden merak ediliyor. Peki, BİM cuma kampanyaları neler? İşte BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 16:59
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BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 23 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM marketlerin cuma kampanyalarında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 23 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge

• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı
• Yüksek performanslı yeni süpürme ucu
• Teleskopik emiş borusu
• Yıkanabilir AFS filtre
• 2,5 litre toz haznesi
• 750 watt
• A sınıfı
• 75 dBa ses seviyesi

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BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 23 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap

• 2 kapaklı

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BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 23 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

Kitaplıklı Çalışma Masası

• Metal ayaklar
• 4 katlı kitaplık

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BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 23 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

Piccolo Mondi
Oyuncak Raylı Tren

• 38 parça
• 1 adet lokomotif