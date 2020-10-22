BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 23 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

BİM'de yarın hangi ürünler olacak? 23 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin sürpriz kampanyaları belli oldu. Bu hafta en çok dikkat çeken ürünler arasında tekstil ürünleri yer alıyor. Öte yandan züccaciye ve oyuncak çeşitleri de katalogda yer alan ürünler arasında. BİM'de yarın hangi ürünlerin olacağı şimdiden merak ediliyor. Peki, BİM cuma kampanyaları neler? İşte BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 16:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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