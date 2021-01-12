BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Overlok makinesi, 3'lü tanja yumak, kazak tüy toplama makinesi, el dikiş makinesi, ebatlı tuvarlak kesici, büyük ayıcık amigurumi kiti, nakışa başlangıç kiti, 2'li amigurimi el örmesi kiti, makara seti, 2'li örgü şişi, örgü aparat seti, çelik misinalı şiş gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM 13 Ocak indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...