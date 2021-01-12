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Haberler Galeri BİM'de indirim rüzgarı esiyor! 13 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda sürpriz kampanyalar! İşte güncel liste

BİM'de indirim rüzgarı esiyor! 13 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda sürpriz kampanyalar! İşte güncel liste

BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin çarşamba günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı haftanın indirimli ürünler listesini sayfamızda derledik. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü indirimleri çarşamba gününe çekildi. Peki, BİM'de 13 Ocak'ta hangi ürünler indirimli olacak? BİM çarşamba kampanyaları neler? İşte BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 12.01.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 17:25
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BİM'de indirim rüzgarı esiyor! 13 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda sürpriz kampanyalar! İşte güncel liste

BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Overlok makinesi, 3'lü tanja yumak, kazak tüy toplama makinesi, el dikiş makinesi, ebatlı tuvarlak kesici, büyük ayıcık amigurumi kiti, nakışa başlangıç kiti, 2'li amigurimi el örmesi kiti, makara seti, 2'li örgü şişi, örgü aparat seti, çelik misinalı şiş gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM 13 Ocak indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de indirim rüzgarı esiyor! 13 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda sürpriz kampanyalar! İşte güncel liste

Overlok Makinesi

• Kıvrık kenar dahil 13 tip overlok dikişi
• Maksimum dikiş hızı 1200 s/dak
• Dikiş uzunluğu 1-4 mm
• Dikiş genişliği 6,7 mm
• Aksesuarlar: 2 iplik dönüştürücü temizlik fırçası, tornavidalar x3, Cımbız Makine yağı, İğne seti, 4x makara pimi kapağı

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BİM'de indirim rüzgarı esiyor! 13 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda sürpriz kampanyalar! İşte güncel liste

Ören Bayan
3'lü Tanja Yumak

• 3x100 g

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BİM'de indirim rüzgarı esiyor! 13 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda sürpriz kampanyalar! İşte güncel liste

Kazak Tüy Toplama Makinesi

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BİM'de indirim rüzgarı esiyor! 13 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda sürpriz kampanyalar! İşte güncel liste

Singer
El Dikiş Makinesi