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BİM'de indirim rüzgarı esiyor! 13 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda sürpriz kampanyalar! İşte güncel liste
BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.BİM marketlerin çarşamba günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı haftanın indirimli ürünler listesini sayfamızda derledik. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü indirimleri çarşamba gününe çekildi. Peki, BİM'de 13 Ocak'ta hangi ürünler indirimli olacak? BİM çarşamba kampanyaları neler? İşte BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 12.01.2021 17:25Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 17:25