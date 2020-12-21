BİM'de bu hafta neler var? 22 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin salı gnü indirimlerini yakından takip eden vatandaşlar bu haftaki kampanyaları araştırıyor. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor olacak. Haftanın salı indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 17:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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