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Haberler Galeri BİM'de bu hafta neler var? 22 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

BİM'de bu hafta neler var? 22 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin salı gnü indirimlerini yakından takip eden vatandaşlar bu haftaki kampanyaları araştırıyor. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor olacak. Haftanın salı indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 17:48
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BİM'de bu hafta neler var? 22 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı kampanyaları arasında gıda ürünleri dikkat çekiyor. Haftanın kampanyalı ürünlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de bu hafta neler var? 22 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Söke Un

• 10 kg

  • 3
  • 19
BİM'de bu hafta neler var? 22 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Tat
Domates Salçası

• 4.3 kg

  • 4
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BİM'de bu hafta neler var? 22 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Meganet
Bulaşık Makinesi Tableti

• 90 tablet
• 0,28 tablet fiyatı

  • 5
  • 19
BİM'de bu hafta neler var? 22 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Polonez
Dana Et Füme

• 50 g