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Haberler Galeri BİM salı kampanyaları: 27 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik, bakım, gıda ürünleri...

BİM salı kampanyaları: 27 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik, bakım, gıda ürünleri...

BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM'de bu hafta hangi ürünler olduğu merak ediliyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Bu hafta temizlik, bakım ve gıda ürünleri kataloğa damga vuracak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? BİM salı kampanyaları nelr? İşte BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 17:06
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BİM salı kampanyaları: 27 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik, bakım, gıda ürünleri...

BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM salı kampanyaları: 27 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik, bakım, gıda ürünleri...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 EKİM 2020)

Bulaşık Makinesi Tableti

• 60 tablet

  • 3
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BİM salı kampanyaları: 27 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik, bakım, gıda ürünleri...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 EKİM 2020)

Pril
Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 2,5 kg

  • 4
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BİM salı kampanyaları: 27 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik, bakım, gıda ürünleri...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 EKİM 2020)

Güldal
Ultra Çamaşır Suyu

• 2,5 L

  • 5
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BİM salı kampanyaları: 27 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik, bakım, gıda ürünleri...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 EKİM 2020)

Bind Activit
Bulaşık Makinesi Kokusu

• 60 yıkama