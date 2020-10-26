BİM salı kampanyaları: 27 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik, bakım, gıda ürünleri...

BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM'de bu hafta hangi ürünler olduğu merak ediliyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Bu hafta temizlik, bakım ve gıda ürünleri kataloğa damga vuracak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? BİM salı kampanyaları nelr? İşte BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 17:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL