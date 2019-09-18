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BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!

20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu hesaplı ürünleriyle yine dopdolu. BİM aktüel ürünler bu hafta müşterilerine sürpriz ve uygun fiyatlı ürünler sunuyor. Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren BİM marketleri, satışa çıkardığı aktüel ürünlerle tüketiciler tarafından takip ediliyor. Peki, BİM aktüel 20 Eylül kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet, Samsung Galaxy A30, toz torbasız elektrik süpürgesi, buharlı ütü, erkek bakım seti, saç düzleştirici gibi ürünler bulunuyor. İşte, BİM aktüel ürünler 20 Eylül kataloğu!

Giriş Tarihi: 18.09.2019 22:37 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 22:41
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BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!

BİM aktüel ürünler 20 Eylül kataloğu alışveriş severler tarafından araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Eylül Cuma günü için yayınlandı. BİM aktüelde bu hafta birbirinden hesaplı ve uygun fiyatlı ürünler müşterilerini bekliyor. BİM aktüel katalog sunduğu fırsatlarla dikkat çekiyor. Katalogda bu hafta uygun fiyatlı teknoloji ürünleri göze çarpıyor. 20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; elektrikli bisiklet, Samsung Galaxy A30, toz torbasız elektrik süpürgesi, buharlı ütü, erkek bakım seti, saç düzleştirici bulunuyor. İşte, haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (20 EYLÜL)

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BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!

Elektrikli Bisiklet

• 3 kademe LED akü seviye göstergesi

• Kilitli ve taşınabilir akü paketi ile evde şarj imkanı

• "Angel-Eye" gündüz seyir farı ve LED ön far

• Kapaklı ön sepet

• 55 kg ağırlığında kompakt yapı

• Ön 16-2.50 ve arka 14-2.50 ölçüsünde dubleks lastikler

• Alaşım orta ayak

• Geniş konforlu sele

• Yüksek kalite alüminyum alaşım jant

• Entegre korna sistemi

• Metal ön ve arka çamurluklar

• 1530x620x1050mm ölçülerinde

• Arka çanta bağlamaya uygun arka taşıma demiri

• Verimli ve yüksek çekiş gücüne sahip

• 220 Watt Motor

• 35-55 km Maksimum Menzil

• 25 km/h Maksimum Hız

• Ehliyet ve plaka gerektirmez

• ~35 kuruşluk şarj ile

• ~55 km'ye kadar gidebilir

• Elektrik ve pedal ile kullanım imkanı

• Kolay çıkarılıp takılabilen, evde ve iş yerinde şarj edilebilir akü

• Uzun ömürlü 4 adet

• 12 V 14 Ah VRLA Jel Akü

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BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!

Cep Telefonu Samsung Galaxy A30

• Arka Kamera 16.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2)

• Ön Kamera 16.0 Mp (F2.0)

• Video Full HD (1920X1080)

• Parmak İzi Okuyucu

• İşlemci: Octa-Core

• 1.8 GHz + 1.6 GHz

• Android 9.0

• Dahili Hafıza 64 GB

• Ram 4 GB

• Yüz Tanıma

• Batarya 4000 mAh

• 6.4" Ekran Boyutu

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BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!

Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 4A Atria

• 1,5 litre toz haznesi

• ~5 m güç kablosu

• Teleskopik vakum borusu

• Kenar köşe aparatı, mobilya temizleme aparatı, yer aparatı

• Otomatik kablo sarıcı

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BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!

Buharlı Ütü

•140 gr şok buhar

• 35 gr/dk sürekli buhar

• Durilium Airglide Taban