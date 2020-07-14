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BİM aktüel 14 Temmuz 2020 kataloğu: Plaj ve bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte sürpriz ürünler listesi
BİM 14 Temmuz aktüel ürünler satışa çıktı. BİM salı günü indirimlerinde bakım ve plaj ürünlerine ağırlık verildi. Bu hafta; dekoratif yastık, bebek ürünleri, vücut parfümü, aynalı tarak, makyaj çantası, 3'lü kişisel bakım seti, diş fırçası, kadın-erkek parfüm gibi birçok ürün bu katalogda birleştirildi. BİM salı kampanyalarını ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. İşte BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 14.07.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 09:41
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