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Haberler Galeri BİM aktüel 14 Temmuz 2020 kataloğu: Plaj ve bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte sürpriz ürünler listesi

BİM aktüel 14 Temmuz 2020 kataloğu: Plaj ve bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte sürpriz ürünler listesi

BİM 14 Temmuz aktüel ürünler satışa çıktı. BİM salı günü indirimlerinde bakım ve plaj ürünlerine ağırlık verildi. Bu hafta; dekoratif yastık, bebek ürünleri, vücut parfümü, aynalı tarak, makyaj çantası, 3'lü kişisel bakım seti, diş fırçası, kadın-erkek parfüm gibi birçok ürün bu katalogda birleştirildi. BİM salı kampanyalarını ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. İşte BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 09:41
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BİM aktüel 14 Temmuz 2020 kataloğu: Plaj ve bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte sürpriz ürünler listesi

BİM marketlerin salı günü kampanyları başladı. Her salı olduğu gibi bu salı günün de çeşit çeşit ürünlerin müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, bu hafta bakım ve plaj ürünlerine ağırlık verdi. Yaz sezonunda en çok ihtiyaç duyulan plaj ürünlerine bu hafta BİM marketlerden ulaşabilirsiniz. 14 Temmuz kataloğunda yer alan indirimli ürünleri sayfamızda derledik. İşte merak edilen liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel 14 Temmuz 2020 kataloğu: Plaj ve bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte sürpriz ürünler listesi

Uzaktan Kumandalı Led Ampul

• 9 W
• Farklı Renk ve Işık Şiddeti Seçenekleri

  • 3
  • 18
BİM aktüel 14 Temmuz 2020 kataloğu: Plaj ve bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte sürpriz ürünler listesi

Dekoratif Yastık

24,90 TL

  • 4
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BİM aktüel 14 Temmuz 2020 kataloğu: Plaj ve bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte sürpriz ürünler listesi

Sleepy Jeans
Çocuk Külot Bez

  • 5
  • 18
BİM aktüel 14 Temmuz 2020 kataloğu: Plaj ve bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte sürpriz ürünler listesi

Desitin
Pişik Kremi

• 100 ml