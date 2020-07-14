BİM aktüel 14 Temmuz 2020 kataloğu: Plaj ve bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte sürpriz ürünler listesi

BİM marketlerin salı günü kampanyları başladı. Her salı olduğu gibi bu salı günün de çeşit çeşit ürünlerin müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, bu hafta bakım ve plaj ürünlerine ağırlık verdi. Yaz sezonunda en çok ihtiyaç duyulan plaj ürünlerine bu hafta BİM marketlerden ulaşabilirsiniz. 14 Temmuz kataloğunda yer alan indirimli ürünleri sayfamızda derledik. İşte merak edilen liste...