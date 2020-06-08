BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste

BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü indirimlerini merakla bekleyen BİM müşterileri için güncel indirimleri sayfamızda derledik. Bu hafta salı gününe atıştırmalık ürünler damga vuracak. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte 9 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 15:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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