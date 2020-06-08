08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste

BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste

BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü indirimlerini merakla bekleyen BİM müşterileri için güncel indirimleri sayfamızda derledik. Bu hafta salı gününe atıştırmalık ürünler damga vuracak. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte 9 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 15:02
  • 1
  • 20
BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste GALERİ DEVAM EDİYOR

BİM aktüel ürünler kataloğundaki sürpriz ürünler neler? BİM marketlerin merakla beklenen 9 Haziran kataloğu yayımlandı. Haftanın indirimleri merakla araştırılıyordu. Bu hafta atıştırmalık ürünler indirimli olarak satışa çıkacak. Meşrubat ürünlerinin ağırlık verildiği katalogdaki tüm indirimlere sayfamızdan ulaşabilirsiniz. BİM'de salı günü hangi ürünler indirimli olacak? BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

  • 2
  • 20
BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste

Takviye Edici Gıda

• Multivitamin & Multimineral
• 30 Kapsül

  • 3
  • 20
BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste

Ruffles
Çubux Ketçap Aromalı Cips

• 100 g

  • 4
  • 20
BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste

Banabi
Hot Chili Soslu Fıstık &Barbekü Soslu Mısır

• 130 g

  • 5
  • 20
BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste

Coca Cola
Gazlı İçecek

• 450 ml