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Haberler Galeri BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel liste...

BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel liste...

BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri arasında sürpriz ürünler yer alıyor. Bebek bezinin ilk sırada yer aldığı katalogda sıvı sabun, kağıt havlu, çamaşır suyu, çamaşır yumuşatıcısı, osmancık pirinç, pilavlık bulgur, kırmızı mercimek gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Peki, BİM'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2021 18:29
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BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM’de salı günü hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel liste...

BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Salı günü hangi ürünlerin indirimli olduğunu merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. İşte BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM’de salı günü hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel liste...

Bebek Bezi Aylık Paket

• Maxi 100'lü
• Junior 82'li
• XL 70'li

Işıl Sıvı Sabun

• 4 L

  • 3
  • 15
BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM’de salı günü hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel liste...

Mega Kağıt Havlu

• 1 kg

Çamaşır Suyu

• 4 L

Çamaşır Yumuşatıcısı

• 5 L

  • 4
  • 15
BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM’de salı günü hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel liste...

Osmancık Pirinç

• 5 kg

Pilavlık Bulgur

• 2,5 kg

Kırmızı Mercimek

• 2,5 kg

  • 5
  • 15
BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM’de salı günü hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel liste...

Nohut

• 2,5 kg

Buğday Unu

• 10 kg

Dondurulmuş Kemiksiz Çıtır Piliç Kova

• 750 g

Ayçiçek Yağlı Ton Balığı

• 2x200 g