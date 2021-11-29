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BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel liste...
BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri arasında sürpriz ürünler yer alıyor. Bebek bezinin ilk sırada yer aldığı katalogda sıvı sabun, kağıt havlu, çamaşır suyu, çamaşır yumuşatıcısı, osmancık pirinç, pilavlık bulgur, kırmızı mercimek gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Peki, BİM'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu...