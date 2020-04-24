BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak

BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İç giyim ürünlerinin yer aldığı salı günü kataloğunda BOREL antibakteriyel el dezenfektanı dikkat çekiyor. Peki, BİM marketlerde salı günü hangi ürünler olacak? İşte 28 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat bilgisi...