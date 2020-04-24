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Haberler Galeri BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak

BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak

BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'in salı günü indirimlerine BOREL antibakteriyel el dezenfaktanı damga vuracak. Öte yandan iç giyim ürünleri ve çorap çeşitleri salı günü satışa çıkacak ürünler arasında. BİM müşterilerinin merakla beklediği salı günü indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, BİM'de salı günü neler olacak? 28 Nisan'da BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte 28 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 17:51
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BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak

BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İç giyim ürünlerinin yer aldığı salı günü kataloğunda BOREL antibakteriyel el dezenfektanı dikkat çekiyor. Peki, BİM marketlerde salı günü hangi ürünler olacak? İşte 28 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat bilgisi...

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BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak

2'li Dantelli Askılı Set

• Kadın
• S/M - L/XL beden

  • 3
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BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak

Dantelli Bralet Sütyen

• Kadın
• 75 - 80 - 85 - 90 beden

  • 4
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BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak

Dantelli Boxer Kadın Külot

• S/M - L/XL beden

  • 5
  • 14
BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak

Comfort Family
3'lü Yüksek Bel Bato Slip

• Kadın
• S-M-L-XL beden