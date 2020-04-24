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BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak
BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'in salı günü indirimlerine BOREL antibakteriyel el dezenfaktanı damga vuracak. Öte yandan iç giyim ürünleri ve çorap çeşitleri salı günü satışa çıkacak ürünler arasında. BİM müşterilerinin merakla beklediği salı günü indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, BİM'de salı günü neler olacak? 28 Nisan'da BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte 28 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 24.04.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 17:51
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