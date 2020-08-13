BİM 14 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu: Haftanın kampanyaları sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

BİM 14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde bu hafta birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Teknolojiden tekstil ürünlerine, oyuncak çeşitlerinden züccaciye ürünlerine birçok ürün bu katalogda bulunuyor. BİM marketlerin 14 Ağustos kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 17:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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