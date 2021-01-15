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Bilim insanları şaşkın! Güvercinler hakkında hayrete düşüren keşif

Şehir sakinlerinin günlük olarak karşılaştıkları en yaygın hayvanlar arasında yer alan güvercinler hakkında yapılan araştırma bilim dünyasını hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 15.01.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 12:59
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Bilim insanları şaşkın! Güvercinler hakkında hayrete düşüren keşif

Güvercinler, şehir sakinlerinin günlük olarak karşılaştıkları en yaygın hayvanlar arasında.

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Bilim insanları şaşkın! Güvercinler hakkında hayrete düşüren keşif

Bu hayvan türüyle ilgili yapılan yeni bir keşif, bilim dünyasını hayrete düşürdü.

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Bilim insanları şaşkın! Güvercinler hakkında hayrete düşüren keşif

New Mexico Üniversitesi'nden bilim adamları, Okyanusya'daki Tonga Krallığı adalarında yaptıkları araştırmalarda, ilginç bulgulara rastladı.

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Bilim insanları şaşkın! Güvercinler hakkında hayrete düşüren keşif

Araştırmacılar, Tonga Krallığı adalarında dev güvercin kalıntıları bulduklarını ileri sürdüler.

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Bilim insanları şaşkın! Güvercinler hakkında hayrete düşüren keşif

Amerikalı araştırmacılar, modern güvercinlerin eski bir akrabası olan canlının, 50 cm uzunluğunda ve modern güvercinlerin beş katı ağırlığında olduğunu açıkladı.