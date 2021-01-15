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15 Ocak 2021, Cuma
Haberler Galeri Bilim insanları şaşkın! Güvercinler hakkında hayrete düşüren keşif
Bilim insanları şaşkın! Güvercinler hakkında hayrete düşüren keşif
Şehir sakinlerinin günlük olarak karşılaştıkları en yaygın hayvanlar arasında yer alan güvercinler hakkında yapılan araştırma bilim dünyasını hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 15.01.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 12:59