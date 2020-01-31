Bilim insanları mumya Takubuti'nin ölüm nedenini açıkladı! 2 bin 600 yaşındaki mumya...

Bilim insanları 2 bin 600 yaşındaki mumya Takabuti'nin ölüm nedeni hakkında yaptıkları çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Dünya basının dikkatini çeken çalışma milyonlar tarafından takip edildi. 2 bin 600 yaşındaki mumya Takabuti'nin ölüm nedeni bilim insanları tarafından yapılan çalışmayla ortaya çıktı. Bilim insanları, kadın olan mumya Takabuti'nin gizemini X-ray ve CT taramaları ile çözmeyi başardı.