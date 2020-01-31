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Bilim insanları mumya Takubuti'nin ölüm nedenini açıkladı! 2 bin 600 yaşındaki mumya...

Bilim insanları 2 bin 600 yaşındaki mumya Takabuti'nin ölüm nedeni hakkında yaptıkları çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Dünya basının dikkatini çeken çalışma milyonlar tarafından takip edildi. 2 bin 600 yaşındaki mumya Takabuti'nin ölüm nedeni bilim insanları tarafından yapılan çalışmayla ortaya çıktı. Bilim insanları, kadın olan mumya Takabuti'nin gizemini X-ray ve CT taramaları ile çözmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 31.01.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 10:21
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Bilim insanları mumya Takubuti'nin ölüm nedenini açıkladı! 2 bin 600 yaşındaki mumya...

Bilim insanları İrlanda'daki bir müzede sergilenen mumya Takubuti'yi inceledi. 2 bin 600 yaşında ve kadın olan mumya Takubuti,, X-ray ve CT taramaları ile incelendi. Yapılan çalışmalar sonrasında mumya Takubuti'nin ölüm nedeni ortaya çıktı.

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Bilim insanları mumya Takubuti'nin ölüm nedenini açıkladı! 2 bin 600 yaşındaki mumya...

ÇALIŞMA HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

Takabuti'nin ağzında ve omurgasında fazladan bir diş ve omur olduğu belirlendi.

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Bilim insanları mumya Takubuti'nin ölüm nedenini açıkladı! 2 bin 600 yaşındaki mumya...

İŞTE ÖLÜM NEDENİ

Takabuti'nin eski Mısır'ın Luksor şehrinde yaşayan oldukça zengin ve önemli bir kadın olduğu biliniyor. Takabuti 1834 yılında İrlanda'ya getirilip ilk kez tabutu açılmıştı.

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Bilim insanları mumya Takubuti'nin ölüm nedenini açıkladı! 2 bin 600 yaşındaki mumya...

Bilim insanlarının yaptığı taramalarda genç kadının sol omzunun üst kısmından bıçaklandığı ve bunun ölüm nedeni olduğu ortaya çıkarıldı.

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Bilim insanları mumya Takubuti'nin ölüm nedenini açıkladı! 2 bin 600 yaşındaki mumya...

İrlanda'da bir müzede sergilenen mumya ile ilgili yapılan yeni çalışmalarda, Takabuti'nin 20'li yaşlarında sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.