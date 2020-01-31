BİZE ULAŞIN
Bilim insanları mumya Takubuti'nin ölüm nedenini açıkladı! 2 bin 600 yaşındaki mumya...
Bilim insanları 2 bin 600 yaşındaki mumya Takabuti'nin ölüm nedeni hakkında yaptıkları çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Dünya basının dikkatini çeken çalışma milyonlar tarafından takip edildi. 2 bin 600 yaşındaki mumya Takabuti'nin ölüm nedeni bilim insanları tarafından yapılan çalışmayla ortaya çıktı. Bilim insanları, kadın olan mumya Takabuti'nin gizemini X-ray ve CT taramaları ile çözmeyi başardı.
Giriş Tarihi: 31.01.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 10:21
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14