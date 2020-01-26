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Bilim insanları bile açıklayamıyor! Dünya basınını sallayan fotoğraf

İnsan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren fotoğraflar ortaya çıktı. Akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç fotoğraflar. İnsanlara korku veren fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından sosyal medya bu karelerle yıkıldı. Kan donduran fotoğraflar görenlerin tüylerini diken diken ediyor. Ufak bir çocuğun çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafı bilim insanları bile açıklama getiremedi.

Giriş Tarihi: 26.01.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 18:56
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Bilim insanları bile açıklayamıyor! Dünya basınını sallayan fotoğraf

Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor. Ufak bir çocuğun çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafı bilim insanları bile açıklama getiremedi.

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Bilim insanları bile açıklayamıyor! Dünya basınını sallayan fotoğraf

İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...

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Bilim insanları bile açıklayamıyor! Dünya basınını sallayan fotoğraf

Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

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Bilim insanları bile açıklayamıyor! Dünya basınını sallayan fotoğraf

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

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Bilim insanları bile açıklayamıyor! Dünya basınını sallayan fotoğraf

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.