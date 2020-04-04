05 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bilim adamları o görüntülere inanamadı! Karıncaların sırrı ortaya çıktı

Bilim adamları o görüntülere inanamadı! Karıncaların sırrı ortaya çıktı

Karınca kolonisiyle karşılaşan adam bahçesinde bir deneye kalkıştı. Çalışkanlık denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan karıncaların yuvasını incelemek isteyen adam ilgin bir şey yaptı. Karınca yuvasına alüminyum döken kişi ortaya çıkanlar karşısında şaşkına döndü. Sosyal paylaşım sitesi Youtube'da milyonlarca defa izlenen karınca yuvasına alüminyum dökülen görüntüler sizlerle...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 06:18
  • 1
  • 200
Bilim adamları o görüntülere inanamadı! Karıncaların sırrı ortaya çıktı

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

  • 2
  • 200
Bilim adamları o görüntülere inanamadı! Karıncaların sırrı ortaya çıktı
  • 3
  • 200
Bilim adamları o görüntülere inanamadı! Karıncaların sırrı ortaya çıktı
  • 4
  • 200
Bilim adamları o görüntülere inanamadı! Karıncaların sırrı ortaya çıktı
  • 5
  • 200
Bilim adamları o görüntülere inanamadı! Karıncaların sırrı ortaya çıktı