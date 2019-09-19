Beyni geliştiren besinler açıklandı! İşte beyin sağlığına iyi gelen mucizevi besinler

Gün içinde yediklerimiz ve içtiklerimiz sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Fiziksel gelişimde olduğu kadar zihinsel gelişimde de sağlıklı beslenme olmazsa olmazlardan biri. Özellikle sağlıklı bir beyin her bireyin isteyeceği, vazgeçilmez bir nokta. Peki beyin sağlığımızı korumak ve geliştirmek için nasıl beslenmeliyiz? Hangi besinler beyin sağlığının geliştirilmesinde yardımcı oluyor? Uzmanlar beyin sağlığımız için tüketmemiz gereken sağlıklı besinleri sıraladı. İşte sağlıklı bir beyin için mutlaka tüketmemiz gereken besinler listesi...