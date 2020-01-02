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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık hakkında karar verildi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz Kasım ayında başörtülü Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Berrak Karaoğlu hakkında karar verildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altında tutulan sanık Berrak Karaoğlu'nun daha önce beş kez yatarak tedavi gördüğü ve olay anında akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Mahkeme, sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 15:05
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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık hakkında karar verildi

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Berrak Karaoğlu getirildi. Müşteki Şüheda Nur Eriş ile Aile Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Müştekiyi 28 avukat temsil etti.

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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık hakkında karar verildi

"OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM"

Sanık Berrak Karaoğlu yazılı savunma sunarak "Olay günü resim sergisinden keyifli ve alkollü olarak çıkmıştım. Hatta bağıra bağıra gidiyordum. Olay anını hatırlamıyorum. Hiç kimsenin yaşayışına karşı şiddet göstermem mümkün değil. Mağdurun başörtülü olması tesadüftür. 'Basit yaralama' suçundan beraatime, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise davanın düşürülmesini talep ederim" dedi.

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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık hakkında karar verildi

"BU TARZ İLK DEFA BAŞIMA GELDİ, ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki Şüheda Nur Eriş ise olay günü evine gittiğini, sanığın kendisini eliyle işaret ettiğini belirterek "Sonra geldi, beni darp etti. Kulaklığım olduğu için ne dediğini duyamadım. Ne yapıyorsun dediğimde bana 'Bir şey yapmıyorum' dedi. Arkamdan gelen beyefendi sanığa müdahale etti. O beyefendiyi de darp etti. Hatta 'Kadına şiddet var, üzerime yürüyorlar' diyerek olayı provoke etti. Bu yüzden beyefendi gitti. Görüntü itibariyle sokakta yürürken gerek imalar, gerekse sözlü tacizlere çok maruz kalıyorum. Ancak bu tarz ilk defa başıma geldi. Şikayetçiyim" dedi.

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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık hakkında karar verildi

"AKIL HASTALIĞINA ÖZGÜ TEDBİRLER ALINMALI"

Müşteki avukatları, sanığa ait akıl sağlığı raporu varsa okunmasını buna göre beyanda bulunacaklarını belirttiler. Bunun üzerine hakim, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 25 Aralık tarihli rapor geldiğini söyleyerek sanığın hastanede yapılan gözlemi ve eski kayıtlarının incelendiği ifade edildi. 30 Ocak 2015'ten itibaren sanığın 5 kez yatarak tedavi gördüğü, sosyal ve mesleki anlamda gerilediği, bipolar bozukluk ve şizoafektif bozukluk görüldüğünün saptandığını belirtti. Raporda sanığın olay günü cezai sorumluluğunun olmadığı ve akıl hastalığına özgü tedbirlerin uygulanması gerektiği belirtildi.

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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık hakkında karar verildi

MÜŞTEKİ AVUKATLARI RAPORU KABUL ETMEDİ

Müşteki avukatı Mustafa Doğan İnal, "Sanık savunmalarına bakıldığında, olay anında gayet siyasi, politik öngörüleri olan ve gayet bilinçli yapmıştır. Hastanenin raporunu kabul etmiyoruz, adli tıp kurumundan rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi.