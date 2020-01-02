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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık hakkında karar verildi
Beşiktaş'ta geçtiğimiz Kasım ayında başörtülü Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Berrak Karaoğlu hakkında karar verildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altında tutulan sanık Berrak Karaoğlu'nun daha önce beş kez yatarak tedavi gördüğü ve olay anında akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Mahkeme, sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Giriş Tarihi: 02.01.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 15:05
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