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Bebeğini kardeşim diye tanıttı! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Sen benim oğlum olsan...

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Programın 15 Şubat tarihli canlı yayınında, 44 gündür haber alınamayan Erva Nur Ünal ve 9 aylık kızı bulundu. Programa katılan Hüseyin Emrecan, eşinin kendisine "Gel beni kurtar" şeklinde bir mesaj attığını ve Necmettin Arıkan isimli bir kişi yanında alıkonulduğunu iddia etti. Müge Anlı ve ekibi, dakikalar içerisinde iddiaların odağındaki kişiyle iletişime geçti. Yayına bağlanan adamın ifadeleri Anlı'yı çileden çıkardı. İşte, Müge Anlı'daki Erva Nur olayının detayları...

Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:56
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Bebeğini kardeşim diye tanıttı! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Sen benim oğlum olsan...

27 yaşındaki Hüseyin Emrecan Ünal, eşi Erva Nur Ünal'ı bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı, 15 Şubat tarihli canlı yayınında, Hüseyin'in eşini ve kızını buldu ancak, olaylar beklendiği gibi gelişmedi.

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Bebeğini kardeşim diye tanıttı! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Sen benim oğlum olsan...

Hüseyin Emrecan, eşi Erva Nur Ünal'ın 3 Ocak Çarşamba günü Almanya'dan kuzeninin yanına gitmek üzere Avusturya'ya gitmek üzere yola çıktığını ancak kuzeninin yanına gitmediğini, Türkiye'ye gittiğini söyledi.

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Bebeğini kardeşim diye tanıttı! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Sen benim oğlum olsan...

"GEL BENİ KURTAR"

Emrecan, Türkiye'ye giden Erva Nur'un İstanbul'a, ardından Konya'ya ve daha sonra Hatay'a gittiğinin tespit edildiğini belirterek, Necmettin Arıkan isimli şahsın yanında bulunduğunu dile getirdi.

Ayrıca, eşinin kendisine "Beni kurtar" şeklinde mesajlar gönderdiğini iddia etti.

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Bebeğini kardeşim diye tanıttı! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Sen benim oğlum olsan...

Hüseyin, kayınbabasının kızını almak için Hatay'a gittiğini ancak orada babasına kızının gösterilmediğini ve kalabalık bir grup tarafından gönderildiğini ifade etti.

Müge Anlı, kısa sürede iddiaların odağındaki kadına ulaştı. Erva Nur, kocasının alkol ve madde kullandığını belirterek, Necmettin ile evleneceğini açıkladı.

Yayına katılmak istemeyen Erva Nur, bebeği istemesi durumunda babasına vereceğini dile getirdi.

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Bebeğini kardeşim diye tanıttı! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Sen benim oğlum olsan...

Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan Erva Nur Ünal, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Ünal, "Necmettin benim için Amerika'dan geldi. Onunla evleneceğim. Kızımı veririm, eşim alkol ve madde kullanıyor. Eşimden ayrılmak istiyorum" dedi.