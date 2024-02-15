Bebeğini kardeşim diye tanıttı! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Sen benim oğlum olsan...

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Programın 15 Şubat tarihli canlı yayınında, 44 gündür haber alınamayan Erva Nur Ünal ve 9 aylık kızı bulundu. Programa katılan Hüseyin Emrecan, eşinin kendisine "Gel beni kurtar" şeklinde bir mesaj attığını ve Necmettin Arıkan isimli bir kişi yanında alıkonulduğunu iddia etti. Müge Anlı ve ekibi, dakikalar içerisinde iddiaların odağındaki kişiyle iletişime geçti. Yayına bağlanan adamın ifadeleri Anlı'yı çileden çıkardı. İşte, Müge Anlı'daki Erva Nur olayının detayları...