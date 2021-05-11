11 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bayram tatili ne zaman başlıyor? 9 gün tatil hangi günler olacak? 2021 Ramazan Bayramı tatil günleri...

Bayram tatili ne zaman başlıyor? 9 gün tatil hangi günler olacak? 2021 Ramazan Bayramı tatil günleri...

Bayram tatili ne zaman başlıyor? Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kala gözler bayram tatiline çevrildi. Bilindiği üzere Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamu kurumlarında çalışan personellerin idari izin süreleri uzatılmış, böylelikle bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı. Bayram tatili ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayram tatili ne zaman başlıyor? 9 gün tatil hangi günler olacak? İşte 2021 Ramazan Bayramı tatil günleri...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 10:18
  • 1
  • 9
Bayram tatili ne zaman başlıyor? 9 gün tatil hangi günler olacak? 2021 Ramazan Bayramı tatil günleri...

Bayram tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram tatiline çevrildi. Rahmet, mağfiret ve bereket vesilesi bir Ramazan-ı şerifi daha uğurlamanın hüznü yaşanırken, aynı zamanda neşe ve huzur iklimi Ramazan Bayramı'na kavuşmanın da sevinci yaşanıyor. Peki, bayram tatili ne zaman başlıyor? 9 gün tatil hangi günler olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Bayram tatili ne zaman başlıyor? 9 gün tatil hangi günler olacak? 2021 Ramazan Bayramı tatil günleri...

BAYRAM TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılacak. Buna göre Ramazan Bayramı tatili ve hafta sonu izni ile birleştirildiğinde 9 gün tatil yapılacak.

  • 3
  • 9
Bayram tatili ne zaman başlıyor? 9 gün tatil hangi günler olacak? 2021 Ramazan Bayramı tatil günleri...

OKULLARDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Öğretmenlerin de idari izinli olması nedeniyle 10-11-12 Mayıs dahil olmak üzere bu hafta yani 10-14 Mayıs tarihleri arasında okullar tatil olacak. EBA üzerinden canlı ders yapılmayacak.

  • 4
  • 9
Bayram tatili ne zaman başlıyor? 9 gün tatil hangi günler olacak? 2021 Ramazan Bayramı tatil günleri...

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

  • 5
  • 9
Bayram tatili ne zaman başlıyor? 9 gün tatil hangi günler olacak? 2021 Ramazan Bayramı tatil günleri...

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.