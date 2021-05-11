Bayram tatili ne zaman başlıyor? 9 gün tatil hangi günler olacak? 2021 Ramazan Bayramı tatil günleri...

Bayram tatili ne zaman başlıyor? Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kala gözler bayram tatiline çevrildi. Bilindiği üzere Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamu kurumlarında çalışan personellerin idari izin süreleri uzatılmış, böylelikle bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı. Bayram tatili ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayram tatili ne zaman başlıyor? 9 gün tatil hangi günler olacak? İşte 2021 Ramazan Bayramı tatil günleri...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 10:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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