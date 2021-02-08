Başkan Erdoğan'ın kaleminden 22 yıllık mektup! İlk defa gün yüzüne çıktı

"BİZE YÜZEYSEL BAHSETMİŞTİ"

Vefat eden Ozan'ın oğlu Erciyes Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Mehmet Seyda Ozan ise mektup ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bu mektubu babamın eşyalarını toplarken kıymetli evraklar dosyasında rastladık. Bize daha önce çok yüzeysel bahsetmişti fakat çok detaya girmemişti. Mektubu gördüğümüzde açıkçası şaşırdık, çünkü pek gün yüzüne çıkmamıştı ve herhangi bir platformda paylaşımı olmamıştı.