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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın kaleminden 22 yıllık mektup! İlk defa gün yüzüne çıktı Başkan Erdoğan'ın kaleminden 22 yıllık mektup! İlk defa gün yüzüne çıktı Elazığ'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türk Edebiyatı Şairi Dr.Ahmet Tevfik Ozan'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın mektupta, "Geçici bir mekandayız. Bunun bizler için anlamlı veya farklı süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadeleri dikkat çekti. Giriş Tarihi: 08.02.2021 10:32
Elazığ'ın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi ve Türk Edebiyatı Şairi Ahmet Tevfik Ozan, geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybetti.
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1980 darbesi sonrasında bir dönem cezaevinde kalan ardından tıp eğitimine devam eden kentin sevilen ve sayılan şair hocası Dr. Ozan'ın, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevinde tutuklu bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdığı ve eserlerini yolladığı öğrenildi.
Başkan Erdoğan ise o dönem kendi el yazısıyla Ahmet Tevfik Ozan'a teşekkür mektubu gönderdi. 22 yıllık mektup, oğulları tarafından Ozan'ın evrakları arasından bulunarak ilk defa gün yüzüne çıktı.
"GEÇİCİ BİR MEKANDAYIZ" Başkan Erdoğan o dönem gönderdiği mektubunda, "Sayın Dr. A. Tevfik Ozan Kardeşim; Gönderme nezaketini gösterdiğiniz eserlerinizi aldım. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun diyorum. Geçici bir mekandayız. Bunun bizler için anlamlı veya farklı süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere de bulunduğunuz görevde başarılar diliyorum. Selam ve Dua.. Allah'a emanet olunuz" ifadelerine yer verdiği görüldü. "BİZE YÜZEYSEL BAHSETMİŞTİ" Vefat eden Ozan'ın oğlu Erciyes Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Mehmet Seyda Ozan ise mektup ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bu mektubu babamın eşyalarını toplarken kıymetli evraklar dosyasında rastladık. Bize daha önce çok yüzeysel bahsetmişti fakat çok detaya girmemişti. Mektubu gördüğümüzde açıkçası şaşırdık, çünkü pek gün yüzüne çıkmamıştı ve herhangi bir platformda paylaşımı olmamıştı.