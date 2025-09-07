Bandırma'daki CHP delege seçiminde mühür skandalı
CHP'nin Balıkesir Bandırma'daki delege seçimlerinde yaşanan skandalın detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. "Bu kadarına da pes" dedirten skandalda, CHP İlçe Başkanlığı'na ait olan mühürlerin delege seçimleri öncesi çoğaltıldığı ve bu mühürlerin elden ele dolaştığı ortaya çıktı.
Bandırma'da 31 Ağustos günü gerçekleştirilen delege seçimlerinde, CHP'ye üye yapılan Bandırma Belediye personeli, Belediyenin otobüsleriyle seçim salonuna taşınmış ve personele mobbing uygulanarak mühürlü zarflar dağıtılmıştı.
Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın desteklediği turuncu liste için dağıtılan mühürlü zarflara ait fotoğraf ve görüntüleri, gündeme taşınmıştı. Skandal görüntülerin ardından şaibeli delege seçimleri iptal edilmiş ve 7 Eylül'de tekrarlanmasına karar verilmişti.
Sabah'ın haberine göre CHP'li Başkan Dursun Mirza, turuncu liste ile yarışa giren mevcut CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, görüntülerin kurgu olduğunu, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü.
DİĞER ÜYELERE DE MÜHÜRLÜ ZARF DAĞITILDI İDDİASI Üyelere yapılan mobbing ve dağıtılan mühürlü zarflar nedeniyle seçimi kaybeden beyaz liste adayı Merve Polat ise, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bir partide 8 tane mühür varsa bu bir sorundur" diyen Polat, CHP Bandırma İlçe Teşkilatına ait mührün çoğaltıldığını, seçimden önce 8 adet parti mührünün elden ele gezdiğini söyledi.
Merve Polat mühürlü zarfların sadece otobüslerde dağıtılmadığını, Belediye personelinin dışında oy kullanacak diğer üyelere de mobbing uygulanıp mühürlü zarf dağıtıldığını öne sürdü.