Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Balıkçının oltasına takıldı! Daha önce böylesi hiç görülmedi Balıkçının oltasına takıldı! Daha önce böylesi hiç görülmedi Rusya'da yaşayan ve balıkçılık yapan Roman Fedortsov, yakaladığı değişik deniz canlılarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya üzerinden paylaştı. Fedortsov'un paylaştığı fotoğrafları görenler gözlerine inanamadı. Giriş Tarihi: 18.01.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 14:13
Rusya'da yaşayan ve balıkçılık yapan Roman Fedortsov, yakaladığı değişik deniz canlılarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya üzerinden paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR