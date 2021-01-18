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Balıkçının oltasına takıldı! Daha önce böylesi hiç görülmedi

Rusya'da yaşayan ve balıkçılık yapan Roman Fedortsov, yakaladığı değişik deniz canlılarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya üzerinden paylaştı. Fedortsov'un paylaştığı fotoğrafları görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 18.01.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 14:13
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Balıkçının oltasına takıldı! Daha önce böylesi hiç görülmedi

Rusya'da yaşayan ve balıkçılık yapan Roman Fedortsov, yakaladığı değişik deniz canlılarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya üzerinden paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Balıkçının oltasına takıldı! Daha önce böylesi hiç görülmedi
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Balıkçının oltasına takıldı! Daha önce böylesi hiç görülmedi
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Balıkçının oltasına takıldı! Daha önce böylesi hiç görülmedi
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Balıkçının oltasına takıldı! Daha önce böylesi hiç görülmedi