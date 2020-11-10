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Bakın o sahneyi nasıl çekmişler! Hilesi yıllar sonra ortaya çıktı! Bunu ilk kez göreceksiniz

Bakın o sahneyi nasıl çekmişler! Hilesi yıllar sonra ortaya çıktı! Bunu ilk kez göreceksiniz... Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce kimse fark edemedi.Türk sinemasının efsaneleşen yılları Yeşilçam filmleri hala tüm Türkiye için özel bir yere sahip. O dönemdeki imkanlarla çekilen filmlerdeki hatalar, yıllar sonra dikkatli izleyicilerin gözüne takılıyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanevi isimlerin filmlerinde yer alan hataları görünce çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hatalar.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 12:07
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Bakın o sahneyi nasıl çekmişler! Hilesi yıllar sonra ortaya çıktı! Bunu ilk kez göreceksiniz

Yeşilçam filmlerinde, sinemaya gönül vermiş olan sinema emekçilerimiz oldukça zor şartlar altında, düşük bütçeler, kısıtlı imkanlarla ellerinden geleni yapmış ve bize çok naif bir sinema mirası armağan etmişlerdir. Özellikle bu filmlerin bir başından bir sonundan çekildiğini düşünürsek ufak tefek tutarsızlıkların olması hoş görülebilir...

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Bakın o sahneyi nasıl çekmişler! Hilesi yıllar sonra ortaya çıktı! Bunu ilk kez göreceksiniz

Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

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Bakın o sahneyi nasıl çekmişler! Hilesi yıllar sonra ortaya çıktı! Bunu ilk kez göreceksiniz
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Bakın o sahneyi nasıl çekmişler! Hilesi yıllar sonra ortaya çıktı! Bunu ilk kez göreceksiniz

Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.

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Bakın o sahneyi nasıl çekmişler! Hilesi yıllar sonra ortaya çıktı! Bunu ilk kez göreceksiniz

Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.