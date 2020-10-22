Bakan bir kez daha baktı: Armut ağacı ekim ayında sürpriz yaptı

Bahçede iki armut ağacı olduğunu, birinin meyvelerini kısa süre önce topladıklarını ancak meyve veren diğerinin ise eylül ayının sonlarına gelindiğinde dallarının bembeyaz çiçek açtığını belirten su dolum fabrikası çalışanı Eyüp Keşler (34), "Bahçede bu kez farklı bir durum var. Bu sene havaların sıcak gitmesinden dolayı eylül ayında böyle bir ilginç olay yaşadık. Hem ağaçta meyve hem de çiçeği aynı anda görmüş olduk. 34 yaşındayım, ilk kez böyle bir şey görüyorum. Benim gibi gören diğer kişilerinde bu durum ilgisini çekiyor. Fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Çiçekler güzel de kokuyor. Normalde çiçeklenmenin mayıs ayı içerisinde olması lazım" diye konuştu.