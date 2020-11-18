Bağışıklık sistemini çökerten yiyecekler neler? İşte gıda diye aldığımız zehirler...

Şehirlerde yaşamak doğal ve sağlıklı beslenmeyi de zorlaştırıyor. Tabi hemen herkesin vazgeçemediği yiyecek ve içecekler var. Peki bunlar ne kadar masum? Gıda diye aldığımız zehirler neler? Koronavirüsle mücadele döneminde daha kritik öneme sahip olan bağışıklık sistemine zararlı besinler neler? İşte bağışık sistemini çökerten yiyecekler...