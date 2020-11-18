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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bağışıklık sistemini çökerten yiyecekler neler? İşte gıda diye aldığımız zehirler... Bağışıklık sistemini çökerten yiyecekler neler? İşte gıda diye aldığımız zehirler...
Şehirlerde yaşamak doğal ve sağlıklı beslenmeyi de zorlaştırıyor. Tabi hemen herkesin vazgeçemediği yiyecek ve içecekler var. Peki bunlar ne kadar masum? Gıda diye aldığımız zehirler neler? Koronavirüsle mücadele döneminde daha kritik öneme sahip olan bağışıklık sistemine zararlı besinler neler? İşte bağışık sistemini çökerten yiyecekler...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 12:08
Hazır yiyecekler vücutta zehire dönüşüp zamanla ölümcül hastalıklara yol açıyor. Günlük hemen herkesin tükettiği hazır yiyecekler aslında hiç de masum değil.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Konserveler oldukça titizlik gerektiren bir iş.
Evde yapılan konservelerde en ufak hata ölüme yol açabiliyor. Hazır alınan konservelerdeki alüminyum kutular ise kansere sebep olan bisfenol-a ile kaplı.
Özellikle hazır alınan turşulardaki yüksek tuz seviyesi ve nitratlar nitritler insan sağlığını olumsuz etkiliyor.
Hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekler de tehlikeli olabiliyor.