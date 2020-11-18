18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bağışıklık sistemini çökerten yiyecekler neler? İşte gıda diye aldığımız zehirler...

Bağışıklık sistemini çökerten yiyecekler neler? İşte gıda diye aldığımız zehirler...

Şehirlerde yaşamak doğal ve sağlıklı beslenmeyi de zorlaştırıyor. Tabi hemen herkesin vazgeçemediği yiyecek ve içecekler var. Peki bunlar ne kadar masum? Gıda diye aldığımız zehirler neler? Koronavirüsle mücadele döneminde daha kritik öneme sahip olan bağışıklık sistemine zararlı besinler neler? İşte bağışık sistemini çökerten yiyecekler...

A Haber
Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 12:08
  • 1
  • 43
Bağışıklık sistemini çökerten yiyecekler neler? İşte gıda diye aldığımız zehirler...

Hazır yiyecekler vücutta zehire dönüşüp zamanla ölümcül hastalıklara yol açıyor. Günlük hemen herkesin tükettiği hazır yiyecekler aslında hiç de masum değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 43
Bağışıklık sistemini çökerten yiyecekler neler? İşte gıda diye aldığımız zehirler...

Konserveler oldukça titizlik gerektiren bir iş.

  • 3
  • 43
Bağışıklık sistemini çökerten yiyecekler neler? İşte gıda diye aldığımız zehirler...

Evde yapılan konservelerde en ufak hata ölüme yol açabiliyor. Hazır alınan konservelerdeki alüminyum kutular ise kansere sebep olan bisfenol-a ile kaplı.

  • 4
  • 43
Bağışıklık sistemini çökerten yiyecekler neler? İşte gıda diye aldığımız zehirler...

Özellikle hazır alınan turşulardaki yüksek tuz seviyesi ve nitratlar nitritler insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

  • 5
  • 43
Bağışıklık sistemini çökerten yiyecekler neler? İşte gıda diye aldığımız zehirler...

Hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekler de tehlikeli olabiliyor.